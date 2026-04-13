Milei reglamenta el RIMI: Avance clave, pero la operatividad aún pendiente

El gobierno de Javier Milei reglamenta el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) mediante el Decreto 242/2026. Se detallan los avances y los pasos que faltan para que las empresas puedan adherirse formalmente al régimen.

El gobierno argentino, liderado por Javier Milei , ha reglamentado el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones ( RIMI ) a través del Decreto 242/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Esta normativa establece las bases para acceder a los beneficios fiscales detallados en el Título XXIII de la Ley N° 27.802. Con esta reglamentación, el RIMI avanza significativamente hacia su puesta en marcha, aunque aún se encuentra en una etapa previa a la adhesión formal por parte de las empresas. Se espera que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en conjunto con las secretarías de Agricultura y de Energía, emita normas complementarias en un plazo de 30 días, completando así el marco regulatorio necesario para la operatividad del régimen.

El tributarista Sebastián M. Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, destaca que si bien la Ley 27.802 entró en vigor el 6 de marzo de 2026, el RIMI existía únicamente en teoría debido a la falta de reglamentación. Con el decreto actual, se definen aspectos cruciales que la ley original había dejado abiertos, como la metodología para la conversión a dólares, la precisión del concepto de puesta en marcha y el establecimiento del cupo para la devolución del IVA. Sin embargo, Domínguez enfatiza que el régimen aún no es operativo. La resolución conjunta que deben emitir las autoridades competentes, con un plazo límite del 13 de mayo de 2026, es el paso final que permitirá a las empresas formalizar su adhesión. Mientras tanto, las empresas no pueden adherirse formalmente, aunque el decreto brinda claridad sobre varios puntos clave. Domínguez explica que el decreto avanzó en precisar los conceptos que la ley dejaba abiertos, proporcionando una guía más clara para las empresas interesadas. Se detalla que el plazo para realizar las inversiones productivas se extiende hasta dos años a partir de la entrada en vigencia de la resolución conjunta, y no desde la fecha de publicación de la ley, lo que brinda un margen temporal más amplio para las inversiones.

Otro aspecto relevante del decreto es el tratamiento de la amortización acelerada. El artículo 182 de la Ley 27.802 delega al Ministerio de Economía la facultad de emitir normativa complementaria para especificar el alcance y la lista de bienes de capital y tipos de obras incluidos en este beneficio. Esta facultad carece de un plazo definido, lo que podría generar incertidumbre sobre la elegibilidad de ciertos bienes. Los bienes muebles amortizables se amortizarán en dos cuotas anuales iguales y consecutivas, mientras que los sistemas de riego agrícola, bienes de alta eficiencia energética, bienes semovientes y mallas antigranizo se amortizarán en una única cuota. Las obras, por su parte, se amortizarán considerando una vida útil reducida al 60% de la estimada.

Además, se establece que los créditos fiscales de IVA generados por las inversiones productivas podrán solicitarse para devolución después de transcurridos solo tres períodos fiscales mensuales, en lugar de los seis meses habituales, aunque sujetos al cupo presupuestario ya establecido. Ambos beneficios, aunque no son innovadores conceptualmente, su combinación en un régimen unificado de adhesión voluntaria, accesible a todas las MiPyMEs a nivel nacional, representa un impulso significativo para la inversión productiva.

A pesar de que el régimen todavía no está completamente operativo, las empresas pueden realizar ciertas acciones preparatorias, como la evaluación de proyectos y la planificación financiera, anticipando su adhesión formal una vez que se complete la reglamentación.





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