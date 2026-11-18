Javier Milei recibe doctorado honoris causa y el oficialismo busca suspender las PASO con una nueva votación en el Senado. Conoce los detalles clave.

El presidente Javier Milei recibió este miércoles el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Belgrano y del Instituto Universitario Isaac Abarbanel. La ceremonia tuvo lugar en la sede de la casa de estudios de la cual el mandatario egresó, consolidando un reconocimiento académico en paralelo a la intensa actividad legislativa del Ejecutivo.

Reconocimiento académico de Javier Milei

El presidente Javier Milei fue distinguido con el doctorado honoris causa otorgado conjuntamente por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. Este acto protocolar se desarrolla mientras el gobierno central intensifica sus estrategias en el Congreso para avanzar en cambios estructurales del sistema electoral y la seguridad nacional. La presencia del mandatario en este evento subraya la conexión directa con su formación universitaria.

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Adicionalmente, se confirmó que el jueves el presidente Javier Milei volverá a ser distinguido por la Organización Sionista Mundial. Este segundo reconocimiento tendrá como sede la sede de la AMIA, marcando una agenda internacional y comunitaria paralela a las disputas domésticas en Buenos Aires. Estos honores se suman a la presión legislativa que el oficialismo ejerce sobre las cámaras altas y bajas.

Búsqueda de dictamen para suspender las PASO

El bloque de La Libertad Avanza buscará este miércoles un dictamen en comisión para impulsar la Reforma Electoral en el Senado. El objetivo principal de este proyecto es suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para las elecciones presidenciales de 2027. La medida busca introducir un sistema de listas colectoras que modifique la forma en que los ciudadanos eligen a sus candidatos internos.

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Para que el proyecto de reforma electoral pueda avanzar hacia una votación definitiva, el oficialismo necesita el apoyo de diez de los diecinueve senadores que integran la comisión. Se requiere que dichos miembros se expresen y firmen cualquiera de los textos presentados, ya sea el proyecto de mayoría o una versión en minoría. La sesión de este miércoles es crítica para definir si se alcanzan los votos necesarios para sacar el dictamen.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados celebra una sesión especial solicitada por el bloque de La Libertad Avanza, prevista para iniciar al mediodía. En esta instancia, el Gobierno del presidente Javier Milei buscará aprobar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Se estima que el debate se extienda hasta la madrugada, reflejando la complejidad técnica de los proyectos.

Dinámicas internas y encuestas electorales

La política argentina sigue analizando los duelos internos entre las principales fuerzas del país, revelando un panorama competitivo ajustado. Una nueva encuesta nacional obtenida por Clarín enfrentó a los precandidatos más fuertes y situó al presidente Javier Milei y al gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof en la cima. Estos dos líderes obtuvieron ventajas significativas sobre figuras clave como Patricia Bullrich y Sergio Massa.

El ministro de Economía Luis Caputo reaccionó con ironía ante actos del Partido Justicialista. El funcionario publicó un emoji sin texto en respuesta a un video donde se observaba a dirigentes peronistas, incluido Sergio Massa, cantando la marcha peronista en San Fernando. Esta interacción digital forma parte de la guerra política verbal que acompaña las negociaciones institucionales.

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Impacto social y Presupuesto 2027

El oficialismo logró este miércoles el dictamen para tratar el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados tras cerrar acuerdos con aliados. Para asegurar la aprobación, el gobierno debió aceptar modificaciones planteadas por el PRO, la UCR y el MID, lo que implicó retroceder en algunos recortes sustanciales del gasto social. Estas enmiendas buscan proteger asignaciones familiares y prestaciones para personas con discapacidad.

La negociación presupuestaria demuestra la necesidad del Ejecutivo de mantener una coalición estable para implementar su agenda económica. Las concesiones realizadas afectan directamente la distribución de recursos hacia poblaciones vulnerables. Este ajuste en el gasto social se produce simultáneamente con la búsqueda de reformas estructurales que alteren la mecánica de las elecciones futuras.