Milei reafirma compromiso con plan monetario exigente para combatir inflación, mientras que Caputo explica que divisiones del petróleo siguen disparada del valor internacional

El titular del Palacio de Hacienda, Milei, reafirmó su compromiso con un plan monetario exigente para combatir la inflación, mientras que el ministro de Petróleo, Gas, Productos Refinados, Productos de Caucho y Plástico y Sustancias y Productos Químicos, Luis Caputo, explicó que las divisiones mencionadas siguen a la disparada del valor del petróleo a nivel internacional. Caputo también señaló que la desaceleración de la economía y la desaceleración de la demanda interna, en combinación con la desaceleración de la oferta, están contribuyendo a la inflación. Además, Caputo mencionó que la acumulación de reservas no es suficiente para expandir la emisión sin generar inflación. El jefe de Estado, Alberto Taquini, enfatizó que la política monetaria debe ser dura y que no hay margen para expandir nada. El proceso de desinflación depende de la estabilidad del tipo de cambio, y aunque en el corto y mediano plazo no existen dudas sobre la estabilidad del tipo de cambio, en el mercado se espera que el Gobierno logre bajar la inflación minorista del 2% mensual. El Gobierno ha implementado medidas como el atraso impositivo en los combustibles y el congelamiento en los surtidores, pero aún hay desafíos por delante en materia de inflación.

El titular del Palacio de Hacienda, Milei, reafirmó su compromiso con un plan monetario exigente para combatir la inflación, mientras que el ministro de Petróleo, Gas, Productos Refinados, Productos de Caucho y Plástico y Sustancias y Productos Químicos, Luis Caputo, explicó que las divisiones mencionadas siguen a la disparada del valor del petróleo a nivel internacional.

Caputo también señaló que la desaceleración de la economía y la desaceleración de la demanda interna, en combinación con la desaceleración de la oferta, están contribuyendo a la inflación. Además, Caputo mencionó que la acumulación de reservas no es suficiente para expandir la emisión sin generar inflación. El jefe de Estado, Alberto Taquini, enfatizó que la política monetaria debe ser dura y que no hay margen para expandir nada.

El proceso de desinflación depende de la estabilidad del tipo de cambio, y aunque en el corto y mediano plazo no existen dudas sobre la estabilidad del tipo de cambio, en el mercado se espera que el Gobierno logre bajar la inflación minorista del 2% mensual. El Gobierno ha implementado medidas como el atraso impositivo en los combustibles y el congelamiento en los surtidores, pero aún hay desafíos por delante en materia de inflación





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