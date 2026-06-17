Milei, Pullaro y Javkin encabezarán el acto por el Día de la Bandera en Rosario

El presidente Javier Milei asistirá el 20 de junio al Monumento a la Bandera en Rosario, junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin. La ceremonia incluirá la jura de alumnos y un discurso presidencial en un contexto electoral y de tensiones internas en el Gobierno.

El Presidente de la Nación, Javier Milei , junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , y el intendente de Rosario , Pablo Javkin, participarán del acto central por el Día de la Bandera el próximo 20 de junio en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario .

La ceremonia, que comenzará a las diez de la mañana, incluirá el tradicional juramento de alumnos de escuelas de la provincia y culminará con el discurso del mandatario nacional. El acto se realizará en el mástil del icónico monumento, con un escenario instalado sobre la Avenida Belgrano, junto al río Paraná, y contará con la presencia de invitados nacionales y provinciales, así como con un operativo de seguridad de la Casa Militar.

También se espera la asistencia de público, con la tradicional oferta de comidas típicas y asados. A diferencia del año anterior, cuando Milei asistió en pleno inicio de su gestión, esta vez lo hará en un contexto electoral, ya que 2024 es el año en que intentará la reelección y buscará el respaldo de provincias clave como Santa Fe.

Si bien la relación entre el presidente y el gobernador Pullaro, quien comanda una coalición de 16 partidos, muestra coincidencias en materia de orden macroeconómico, persisten diferencias en temas productivos, como la eliminación total de retenciones. Pullaro suele destacar el valor de la unidad nacional en sus discursos, aunque también mantiene una línea crítica hacia algunas políticas del Gobierno, especialmente las que afectan a la producción.

En tanto, La Libertad Avanza compite por separado en la provincia y ha sido objeto de señalamientos por parte de figuras vinculadas al espacio libertario. Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel podría asistir de manera sorpresiva al acto, algo que genera especulaciones en el entorno gubernamental y en el Senado.

Aunque desde la gobernación descartan una invitación formal desde Nación, no se descarta su presencia en su ciudad natal, teniendo en cuenta que ya había asistido en 2024 y 2025. Su participación estaría motivada también por su postura crítica hacia el asesor presidencial Santiago Adorni, en medio de los conflictos internos que han empañado la imagen del Gobierno.

En este escenario, se observa un nerviosismo por cómo estos episodios podrían impactar en una ceremonia de alto valor simbólico como la jura a la bandera. Mientras tanto, el gobernador Pullaro anunció la finalización de las obras de remodelación del Monumento, que pasaron de la esfera nacional a la provincial tras los retrasos en las gestiones anteriores.

El intendente Javkin, que ya cumple su segundo mandato, también está presente en la organización, aunque su futuro político inmediato aún no está definido. En las últimas horas, el ministro de Desarrollo de Santa Fe, que tiene buen diálogo con la Casa Rosada, publicó una carta abierta pidiendo a Milei que los conflictos y escándalos no opaquen el ritual de la jura a la bandera.

En el Gobierno nacional admiten el impacto negativo del caso Adorni en la gestión y reconocen que, aunque el Mundial de fútbol mejore la imagen presidencial, no será suficiente para revertir todos los daños. En suma, el acto del 20 de junio se perfila como un evento de alta carga política, donde se medirán las relaciones entre el oficialismo nacional y las autoridades provinciales, en un año electoral decisivo para el futuro de la coalición libertaria





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