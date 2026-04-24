Milei promulga la polémica reforma a la Ley de Glaciares

El presidente Javier Milei oficializó la reforma a la Ley de Glaciares, permitiendo la actividad minera en zonas protegidas y otorgando mayores competencias a las provincias en la gestión de los recursos hídricos. La medida ha generado fuertes críticas de organizaciones ambientales y el sector científico.

El presidente Javier Milei ha oficializado la reforma a la Ley de Glaciares, una modificación legislativa que ha generado una intensa controversia en el país.

A través del Decreto 271/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el propio presidente y su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se introduce una nueva interpretación de la Ley 27.804, originalmente sancionada hace dos semanas en el Congreso de la Nación. Esta reforma, que ha sido duramente criticada por organizaciones ambientalistas y el sector científico, implica una reducción significativa de las áreas protegidas, permitiendo la actividad minera en zonas que hasta ahora gozaban de salvaguarda ambiental.

La justificación central del gobierno libertario radica en la necesidad de impulsar inversiones en la extracción de cobre y litio, recursos considerados estratégicos para el desarrollo energético nacional. Los defensores de la reforma argumentan que la normativa anterior obstaculizaba proyectos mineros viables, frenando el crecimiento económico y la autonomía energética del país.

Se enfatiza que las restricciones a la exploración y explotación se limitarán ahora a aquellas áreas con una comprobada importancia hídrica, buscando un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente. Sin embargo, los críticos advierten que esta flexibilización podría tener consecuencias devastadoras para los recursos hídricos del país, especialmente en un contexto de creciente escasez y cambio climático.

La nueva ley redefine los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, estableciendo que su preservación es fundamental para garantizar el suministro de agua para consumo humano, agricultura, protección de la biodiversidad, investigación científica y turismo. No obstante, se introduce un cambio crucial en la gestión de estas áreas protegidas: si bien el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) mantiene la titularidad del registro técnico de los glaciares, las autoridades provinciales asumen la responsabilidad de determinar qué áreas se incluyen o excluyen de la lista de protección oficial.

Esta descentralización de la autoridad en la gestión de los glaciares ha sido uno de los puntos más controvertidos de la reforma, ya que se teme que las decisiones se tomen en función de intereses económicos locales, en detrimento de la protección ambiental a largo plazo. La ley también especifica las actividades prohibidas en los glaciares y el ambiente periglacial, incluyendo la liberación de contaminantes, la construcción de infraestructuras no esenciales para la investigación científica y la instalación de industrias.

Sin embargo, la amplitud de estas prohibiciones y la interpretación que se les dé en la práctica son objeto de debate. La preocupación central reside en la posibilidad de que la nueva normativa facilite la aprobación de proyectos mineros en zonas sensibles, poniendo en riesgo la calidad y cantidad de agua disponible para las generaciones futuras. La reacción de la comunidad científica y las organizaciones ambientales ha sido contundente.

Diversas asociaciones científicas, encabezadas por miembros del Ianigla, han manifestado su rechazo a la reforma, advirtiendo sobre los graves riesgos que implica para los recursos hídricos del país. La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ha emitido un comunicado alertando sobre las consecuencias negativas en el acceso al agua, tanto en el presente como en el futuro.

El Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía de la UBA y otras redes científicas también se han sumado a las críticas, instando a los legisladores a reconsiderar la reforma. Los argumentos centrales de estos detractores se basan en la importancia estratégica de los glaciares como reservas de agua dulce, su papel fundamental en la regulación del ciclo hidrológico y su vulnerabilidad ante el cambio climático.

Se argumenta que la flexibilización de la normativa de protección de los glaciares podría acelerar su retroceso, comprometiendo el suministro de agua para las actividades humanas y los ecosistemas. Además, se cuestiona la falta de transparencia en el proceso legislativo y la falta de consulta con la comunidad científica y las organizaciones ambientales.

La reforma a la Ley de Glaciares se ha convertido así en un símbolo de la tensión entre el desarrollo económico y la protección ambiental en Argentina, un debate que promete continuar en los próximos meses





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