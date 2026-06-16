Milei prevalece en estudio de intención de voto

El estudio nacional de RDT Consultores presentó resultados sobre la intención de voto para una primera vuelta presidencial, mostrando al Presidente 14 puntos arriba de la actual senadora.

El último estudio nacional de RDT Consultores, una firma con origen en Mendoza y pionera en relevamientos a través de redes sociales, presentó resultados sobre la intención de voto para una primera vuelta presidencial.

Los resultados se presentaron con +/- 3% de error muestral y mostraron al Presidente 14 puntos arriba de la actual senadora. El estudio también evaluó los mano a mano para 2027 y encontró que el libertario Milei prevalecía en ambos casos. En el mano a mano con el gobernador Kicillof, la brecha que consiguió Milei estuvo dentro del margen de error.

El estudio concluyó que no parece haber margen para dos ofertas pro mercado competitivas al mismo tiempo cuando Milei y Bullrich compiten dentro del mismo cuadrante





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Milei Bullrich Kicillof Encuesta Intención De Voto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Karina Milei quiere ampliar la tropa digital en medio de la interna con Santiago CaputoEsperan sumar más referentes para ocupar plataformas que no dominan las Fuerzas del Cielo y reordenar la estrategia en redes; el cineasta Santiago Oría y la diputada Lilia Lemoine colaboran con ese proyecto

Read more »

Milei lidera las preferencias, lo sigue un peronista que no es Kicillof y un viejo aliado de la LLA se mete en la peleaUn estudio de RDT Consultores evaluó la imagen de los principales dirigentes y también incluyó un escenario sobre intención de voto para las próximas elecciones presidenciales de 2027.

Read more »

Milei volvió a ratificar a Adorni y dejó un mensaje de unidad: “Va a salir fortalecido”El Presidente mostró una vez más su apoyo hacia el jefe de Gabinete y exvocero de La Libertad Avanza. ¿Qué dijo?

Read more »

El presidente Milei habla en Nueva York y la oposición avanza contra el jefe de GabineteEl presidente de Argentina, Javier Milei, habló en la Universidad Yeshiva, en Nueva York, el lunes 9 de marzo de 2026, y abrió un nuevo capítulo en la saga que tiene como eje sus decisiones políticas. La oposición dialoguista está cada día más cerca de apoyar la remoción del jefe de Gabinete, impulsada por el kirchnerismo.

Read more »