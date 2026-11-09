Milei pide invitar a Macri al Palacio Libertad tras visita del Papa León XIV

Javier Milei reveló que solicitó personalmente la presencia de Mauricio Macri en el Palacio Libertad durante la reunión con el Papa León XIV, destacando valores no negociables y la coherencia del discurso papal sin politizarlo.

Javier Milei confirmó que solicitó explícitamente la invitación para que Mauricio Macri asistiera al Palacio Libertad durante la reunión oficial con el Papa León XIV. El encuentro tuvo lugar el domingo en la residencia presidencial, tras la llegada del Sumo Pontífice a Argentina, quien fue recibido en Aeroparque por el jefe de Estado.

Coherencia del discurso papal sin política

El Papa León XIV llegó al país este domingo y mantuvo una charla a puertas cerradas con el Presidente, quien valoró la coherencia superlativa de sus palabras. Milei aseguró que el discurso del sucesor de Pedro tuvo muchos elementos de muchísimo valor, pero aclaró que no quiere caer en la lectura política de esos temas. Prefirió mantener una visión personal y rechazó meterse en el barro de utilizar políticamente el discurso del máximo líder espiritual del planeta.

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Emoción y fundaciones morales

Milei describió la emoción fuerte que sintió al ver bajar al Pontífice de la escalinata del avión y al estrecharle la mano. Consideró conmovedor agradecer la elección de venir al país y destacó que el diálogo abordó cuestiones de los fundamentos morales de la política. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, también participó en el encuentro.

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Invitación sorpresa a Mauricio Macri

La presencia de Mauricio Macri sorprendió a los periodistas al ingresar junto al resto de invitados al Palacio Libertad. Aunque trascendió que no asistiría a la misa del lunes en el Monumento a los Españoles por malestar político con su primo Jorge Macri, el Presidente reveló que él mismo pidió su invitación. Milei explicó que valoró su asistencia y que en un evento de esta magnitud no podía estar ausente.

Impacto y próximos pasos

Milei elogió a todo el arco político y consideró que su gestión sentó las bases para el movimiento que actualmente lidera. La mención de Francisco desató una ovación en el Palacio Libertad, reflejando la importancia simbólica del evento. Las próximas actividades incluyen la misa del lunes, donde se espera la presencia de Macri, aunque no se confirmó su asistencia final.