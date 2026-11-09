Milei no asistirá a la misa del papa León XIV en Córdoba

El presidente argentino delegó la representación en Karina Milei para la misa del papa León XIV en Córdoba, priorizando la actividad en Casa Rosada y evitando sobreexposición política.

La provincia de Córdoba esperaba una presencia institucional masiva para la misa central que oficiará el papa León XIV este martes en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones. Sin embargo, la agenda oficial sufrió una modificación significativa al confirmarse que el mandatario nacional no participará del evento religioso en esa jurisdicción.

En lugar de viajar a Córdoba, el jefe de Estado ha delegado la representación del Ejecutivo en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ella encabezará la delegación oficial que asistirá a la ceremonia, asumiendo los protocolos formales de recepción y manteniendo el trato institucional con los enviados vaticanos que acudan al acto.

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Razones de la ausencia presidencial en Córdoba

La decisión de retirarse de la agenda cordobesa responde a la necesidad estratégica de concentrar la actividad gubernamental en la Casa Rosada. Las autoridades buscan evitar una sobreexposición mediática e institucional en un evento de alto voltaje político y social, donde convergirán gobernadores de distinto signo político y una marea masiva de fieles.

Desde el entorno del Ejecutivo ratificaron que el vínculo diplomático con la Santa Sede se mantendrá a través de los canales habituales. El objetivo es equilibrar el impacto político de las actividades del santo padre con el desarrollo continuo de la agenda de gestión en la capital federal, sin descuidar las responsabilidades ejecutivas diarias.

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Composición de la delegación oficial

Karina Milei estará acompañada por diversos ministros del Gabinete nacional durante la ceremonia. La presencia del equipo de gobierno se ubicará en el sector oficial instalado en las instalaciones de la Escuela de Aviación Militar, garantizando la visibilidad del Estado argentino ante la comunidad religiosa y los funcionarios eclesiásticos.

Esta estructura delegada permite que la representación estatal sea completa en términos protocolares, aunque sin la figura central del presidente. Se busca transmitir el respeto institucional hacia la visita pastoral sin alterar el flujo de trabajo administrativo en Buenos Aires durante la jornada del martes.

Impacto diplomático y logística del evento

La participación de Karina Milei asegura que la recepción de los enviados vaticanos cumpla con los estándares diplomáticos requeridos. El evento en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones concentra la atención internacional y nacional, dada la magnitud de la misa y la cantidad esperada de asistentes.

La gestión de seguridad y logística en Córdoba continúa avanzando bajo la supervisión de las autoridades provinciales y locales, mientras que en la capital federal el gobierno mantiene su operación normal. Esta división de roles refleja una estrategia clara de priorización de responsabilidades gubernamentales durante la visita papal.