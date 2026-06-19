Milei mantiene su apoyo a Adorni pese al escándalo de corrupción y el PRO avanza con posible censura

El presidente Javier Milei recibió a Manuel Adorni en Olivos y reiteró su respaldo en medio de la investigación por su incremento patrimonial. El PRO, aliado clave, anuncia que acompañará una moción de censura en el Senado, mientras que Adorni y Milei preparan nuevos anuncios para cambiar la agenda.

A pesar del creciente escándalo de corrupción que rodea al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni , el presidente Javier Milei mantiene su apoyo público y lo recibe en la Quinta de Olivos.

Este viernes por la mañana ambos mantuvieron un desayuno de trabajo, uno de los varios encuentros rutinarios que suelen tener para discutir asuntos de gestión. El gesto fue interpretado como una nueva muestra de confianza hacia Adorni, quien está cada vez más complicado en la causa judicial que investiga su meteórico e inexplicable incremento patrimonial desde que asumió en la Casa Rosada. Milei no tiene intenciones de removerlo y Adorni, por su parte, no parece dispuesto a dejar su cargo.

En paralelo, gana fuerza la posibilidad de que se impulse una moción de censura contra el Jefe de Gabinete en el Congreso de la Nación. Este escenario se desarrollará en medio del acto por el Día de la Bandera en Rosario, donde ambos se mostrarán juntos nuevamente. Adorni confirmó su presencia y se espera que ocupe un lugar en primera fila junto a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Tanto el Presidente como su jefe de Gabinete trabajan en un nuevo intento por cambiar el eje de la agenda, que está centrada en el escándalo de corrupción, y preparan nuevos anuncios. Sin embargo, Adorni ha perdido el respaldo incluso de aliados incondicionales como el PRO. Este partido, íntimo aliado del gobierno, busca despegarse del escándalo y ya adelantó que acompañará una eventual moción de censura en el Senado.

El senador misionero Goerling Lara criticó la negativa del oficialismo a habilitar una sesión parlamentaria para tratar el desempeño de Adorni y aseguró que su bloque pedirá que vaya a dar el informe de gestión ante el Senado, algo que el Jefe de Gabinete solo aceptó para el 2 de julio. Goerling Lara afirmó que el PRO acompañará una moción de censura o remoción si no convence con sus respuestas, calificando de "capricho" la decisión de mantenerlo y advirtiendo que esto impacta negativamente en la imagen presidencial y en la gestión, ya que uno de los pilares por los que la gente votó a Milei fue la lucha contra la corrupción.

Además, el senador macrista remarcó que el límite se superó tras el informe en Diputados donde "le ha mentido al Congreso y a toda la Argentina". Por otro lado, la decisión del Gobierno de no modificar el feriado por el Día de la Bandera, que coincide con el Mundial 2026, ha generado controversia, aunque este tema parece secundario frente al escándalo de corrupción.

En materia económica, tras meses de estabilidad, en junio el dólar entró en una dinámica alcista, lenta pero sin pausa, lo que suma preocupación. En el ámbito deportivo, el mensaje de Celia, la mamá de Lionel Messi, a Flor Peña tras su error, y la drástica decisión familiar confirmada por Juan Otero relacionada con Flor Peña, han captado la atención pública.

También Nico Occhiato rompió el silencio tras el escándalo en Luzu TV y se quejó de "la divulgación de más fake news". Estos temas diversos conviven con la crisis política generada por el escándalo de corrupción que involucra al Jefe de Gabinete y que amenaza con debilitar aún más al gobierno de Javier Milei





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