Milei mantiene respaldo a Adorni para proteger el círculo íntimo de Karina Milei

El presidente Javier Milei resiste las presiones internas para remover a Manuel Adorni, interpretando los ataques al vocero como una estrategia para afectar a su hermana Karina.

En el corazón del gobierno argentino , se libra una batalla silenciosa pero intensa que pone de manifiesto las prioridades emocionales y política s del presidente Javier Milei .

El respaldo incondicional que el mandatario ha manifestado hacia su vocero, Manuel Adorni, resulta sorprendente para muchos observadores, especialmente cuando existen fuertes pedidos de salida provenientes del propio seno del gabinete. Sin embargo, detrás de esta decisión no se encuentra una simple valoración del desempeño profesional del vocero, sino un temor profundo y visceral.

Fuentes cercanas al círculo íntimo presidencial revelan que Milei interpreta el escándalo de corrupción que rodea a Adorni no como un problema administrativo o ético aislado, sino como una maniobra coordinada para debilitar la posición de su hermana y mano derecha, Karina Milei. Para el presidente, cualquier intento de remover a Adorni es percibido como un ataque indirecto hacia Karina, bajo la premisa de que si el vocero cae, las consecuencias podrían arrastrar a la secretaria general de la presidencia.

En este sentido, el mandatario ha llegado a afirmar que si intentan ir contra su hermana, inevitablemente terminarán enfrentándose a él, justificando así una lealtad que parece ignorar el costo político inmediato. Esta dinámica interna ha generado fricciones considerables con otros actores clave de la administración.

Se ha conocido que Luis Caputo, el ministro de Economía, fue uno de los principales impulsores de la salida de Adorni al inicio de la semana, argumentando que el desgaste de la imagen presidencial ya estaba repercutiendo negativamente en la estabilidad económica y en los índices de aprobación popular. Incluso Karina Milei había considerado ceder ante estas presiones, evaluando la posibilidad de nombrar a Martín Menem como el nuevo rostro de la comunicación gubernamental.

No obstante, Menem ha dejado claro su desinterés en asumir el cargo, creando un vacío de poder que complica aún más la transición. A esto se suma la tensa relación entre Karina y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El temor de la hermana del presidente a ser vista como alguien que cede ante las demandas públicas de Bullrich ha terminado por bloquear la decisión de prescindir de Adorni.

La lucha de egos y el control del poder interno parecen haber prevalecido sobre la necesidad de limpiar la imagen del gobierno frente a la ciudadanía, transformando la gestión de la crisis en una guerra de trincheras personales. El trasfondo de este blindaje también podría estar vinculado a cuestiones más oscuras y comprometedoras, específicamente relacionados con la denominada trama de Libra.

El vocero Manuel Adorni estuvo estrechamente vinculado al Tech Forum 2024, evento donde se gestó el lanzamiento de dicho proyecto y donde se esperaba que fuera una figura central en la edición del año siguiente. Existe la sospecha de que el gobierno no puede soltar la mano de Adorni porque este posee información sensible o está demasiado involucrado en una red de intereses que podría comprometer a niveles más altos de la estructura presidencial.

Mientras tanto, el desplome en las encuestas y el creciente descontento social parecen no afectar el ánimo del presidente, quien en entrevistas recientes ha manifestado una total indiferencia hacia el desgaste político. Esta actitud sugiere que Milei prioriza la lealtad familiar y el círculo de confianza íntimo por encima de cualquier estrategia de marketing político o consenso democrático, aceptando que el camino hacia sus objetivos puede implicar el sacrificio de la popularidad a corto plazo.

La persistencia de Adorni en su cargo, a pesar de las evidencias y las presiones, se convierte así en un símbolo de la gobernanza basada en la confianza personal y el temor a la traición interna





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