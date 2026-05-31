Milei mantiene la presión legislativa durante el Mundial

El presidente de la Argentina, Javier Milei, ha ordenado a su gabinete no reducir el ritmo legislativo durante la Copa del Mundo. Entre las prioridades está la ley de super-RIGI, que busca incentivar inversiones superiores a los US$1.000 millones en nuevas industrias.

El presidente de la Argentina, Javier Milei , ha ordenado a su gabinete no reducir el ritmo legislativo durante la Copa del Mundo. Entre las prioridades está la ley de super-RIGI, que busca incentivar inversiones superiores a los US$1.000 millones en nuevas industrias.

También se busca eliminar las PASO optativas, que forman parte de un proyecto alternativo del jefe del bloque de la UCR en diputados, Eduardo Vischi. Además, se busca reformar la ley de Ganancias y Monotributo, y modificar el sistema jubilatorio en la Argentina.

Sin embargo, el FMI ha lanzado un informe que critica las declaraciones juradas de los funcionarios, lo que ha generado preocupación en el gobierno. El caso Adorni sigue sin resolverse y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, espera que no haya definiciones hasta después del Mundial





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