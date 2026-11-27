El presidente Javier Milei ha mantenido la política de fines de semana largos para impulsar el turismo regional, a pesar de haber criticado previamente esta medida como un freno a la productividad y la generación de riqueza nacional.

El presidente Javier Milei ha confirmado que su administración no suprimirá los fines de semana largos ni la multiplicación de días no laborables destinados al turismo interno, una decisión que contradice su discurso inicial cuando ejercía como economista y candidato presidencial. Esta postura oficial busca sostener el sector turístico, el cual genera empleo e ingresos para las economías regionales, a pesar de que la recesión actual ha limitado el poder adquisitivo de los viajeros.

El giro en la política de feriados nacionales

El gobierno de Javier Milei determinó mantener buena parte de la política de feriados establecida por los anteriores mandatos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Mauricio Macri. El objetivo declarado es fomentar el turismo como herramienta para dinamizar sectores clave como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio, aunque la implementación de esta medida ha generado resultados económicos dispares durante el año 2026.

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Milei y su postura previa sobre la productividad

Antes de asumir la presidencia, Javier Milei convirtió su rechazo a los feriados puente en un argumento central contra la intervención estatal en la economía. Sostenía que estos días paralizaban la producción industrial y el comercio, encarecían los costos laborales al obligar a pagar recargos y no generaban riqueza adicional, ya que el dinero gastado en destinos turísticos simplemente dejaba de consumirse en otras actividades.

El mandatario afirmaba que era una "falacia" creer que los fines de semana largos motorizaban la economía general y contrastaba su propia rutina laboral de siete días con la carga de días festivos en el calendario argentino. También cuestionaba programas de estímulo como PreViaje, argumentando que distorsionaban los precios relativos y trasladaban el costo de los subsidios al contribuyente en lugar de depender de la demanda privada.

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Análisis de impacto y datos turísticos del 2026

La Secretaría de Turismo aclaró que no tienen la potestad de suprimir feriados, solo de incorporar hasta tres adicionales según la ley, y derivó el análisis estadístico a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Los datos de 2026 muestran un panorama mixto: mientras las vacaciones de verano e invierno tuvieron un desempeño favorable en cantidad de viajeros, se registraron estadías más breves y una caída del gasto en términos reales.

La cantidad de personas que viaja no se traduce necesariamente en mayor consumo, ya que muchos argentinos recortan noches de alojamiento y gastos en gastronomía. No obstante, desde el sector turístico se rescata que, en un contexto de recesión, recibir algún flujo de visitantes es preferible a cero, ya que "algo" aporta más recursos que la inactividad total.

El calendario laboral y próximos pasos

El calendario actual incluye 19 feriados y días no laborables, desglosados en 12 inamovibles, 4 trasladables y 3 días no laborables con fines turísticos. A esta lista se sumó un feriado nacional extraordinario el 9 de noviembre por la visita del papa León XIV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y la Provincia de Buenos Aires. La administración mantiene esta estructura para evitar colapsos en la cultura del trabajo y sostener la actividad económica regional.