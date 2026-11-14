Milei interpreta a Belgrano como libertario en la inauguración de exposición

El Presidente usó la muestra del Museo de la Casa Rosada para vincular a Belgrano con la oferta y demanda, generando rechazo inmediato de historiadores.

El Presidente Javier Milei transformó la Noche de los Museos en un acto político para reivindicar su modelo económico. Durante la inauguración de la muestra Belgrano, la revolución de las ideas en el Museo de la Casa Rosada, Milei dedicó más de media hora a presentar al creador de la bandera nacional como el primer libertario argentino. Este discurso continuó una línea interpretativa que ha generado fuertes críticas previas por parte de académicos y opositores políticos.

Conexión forzada con la oferta y la demanda

La exposición, ubicada en el exMuseo del Bicentenario con entrada libre de lunes a viernes de 11 a 18, contó con la introducción del senador bonaerense Diego Valenzuela. Valenzuela, autor del libro Belgrano, el primer liberal, presentó al mandatario como un gran amigo y destacó que la exhibición recuperaría una visión completa del prócer, más allá de los recortes escolares. Miles de asistentes fueron testigos de cómo Milei tomó fragmentos aislados de los escritos históricos para alinearlos con las políticas de su administración.

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El Jefe de Estado afirmó que Manuel Belgrano comprendía que el valor es subjetivo y depende de las leyes de oferta y demanda. Aunque el texto original de Milei intentaba ser académico, el discurso derivó en una vinculación improvisada entre el economista Adam Smith y el prócer. Esta conexión se complicó por los titubeos del Presidente, quien terminó sugiriendo que llegó a conclusiones económicas similares a las de Belgrano dos siglos después.

Reivindicación de méritos comerciales y reelección

Milei utilizó la tribuna para presumir resultados concretos de su gestión. Sostuvo que su Gobierno logró expandir las negociaciones comerciales de Argentina desde el 10 por ciento del planeta hasta el 30 por ciento. Se atribuyó explícitamente los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea, un proceso que describió como una elaboración de 25 años. Además, aprovechó el homenaje para lanzar su estrategia de reelección hacia 2031.

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El candidato de La Libertad Avanza prometió que, de cumplirse el escenario base, devolverá a los argentinos 500 mil millones de dólares durante todo su período. Esta cifra coincide con la deuda que mencionó como objetivo de reducción. También garantizó que continuarán bajando los impuestos, consolidando así su plataforma ideológica frente al electorado durante este evento cultural.

Rechazo de historiadores y contrastes ideológicos

La interpretación de Javier Milei generó una respuesta inmediata del sector académico y político. Máximo Kirchner, diputado nacional, calificó en 2024 esta versión de Belgrano como una simplificación comparable a la revista Billiken. Los críticos señalaron que la etiqueta liberal actual no corresponde a la realidad histórica de hace 200 años, cuando el prócer defendía la industria nacional.

Los detractores destacaron que Belgrano priorizaba la educación y la salud pública, sectores que actualmente son objeto de ajustes por parte del Gobierno libertario. Esta fue la tercera vez que Milei intentó amoldar al prócer a su ideario, después de intervenciones en el Monumento Nacional a la Bandera en 2024 y 2026. La comunidad académica mantiene su postura sobre la complejidad histórica del creador de la patria.