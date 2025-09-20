Milei inicia la campaña con críticas a la oposición y niega autenticidad de audios

El presidente Javier Milei lanzó su campaña para las legislativas, atacando a la oposición y cuestionando la veracidad de los audios sobre presunta corrupción en ANDIS. El mandatario acusó a la oposición de obstruir su gestión y recurrir a mentiras, y atribuyó los audios a manipulación con inteligencia artificial. El evento tuvo lugar en Córdoba y marcó el inicio de la campaña de La Libertad Avanza.

El presidente Javier Milei inauguró la campaña electoral de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, protagonizando un acto en el Parque Sarmiento de Córdoba. Durante el evento, el mandatario renovó sus críticas hacia la oposición , además de asegurar que las grabaciones de Diego Spagnuolo fueron manipuladas con inteligencia artificial.

En este contexto, solicitó al electorado que, al momento de emitir su voto, no se dejen influenciar por 'las mentiras de un chimentero berreta'. Esta declaración aludía directamente al periodista Jorge Rial, quien fue uno de los que divulgó en su programa de streaming los audios del antiguo director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se mencionaban supuestos sobornos dentro de esa institución. El discurso de Milei se caracterizó por un tono vehemente y directo, acusando a la oposición de obstruir las políticas de su gobierno y de recurrir a estrategias deshonestas para desacreditarlos. 'No paran desde el Congreso de torpedear los logros de esta gestión, nuestra política fiscal. Y recurren a operetas, mentiras, calumnias y difamaciones, pero tengo claro que los argentinos no se van a dejar engañar por un chimentero berreta', afirmó con firmeza. Este tipo de declaraciones reflejan la tensión política actual y la polarización que caracteriza el panorama político argentino, donde los enfrentamientos verbales y las acusaciones cruzadas son frecuentes. La estrategia de comunicación del presidente se basa en confrontar directamente a sus opositores, utilizando un lenguaje contundente y apelando a la desconfianza hacia los medios de comunicación críticos con su gestión. La polarización existente dificulta el diálogo y la búsqueda de consensos en un momento crucial para el país, donde se necesitan soluciones a problemas económicos y sociales urgentes. Además de atacar a la oposición, Milei recordó la situación económica que el gobierno enfrentaba en el pasado, 'El partido del Estado se asustó porque vio como progresaban los argentinos y se dieron cuenta de que no había lugar para los vagos y los corruptos liderados por la chorra de la tobillera', en clara referencia a la ex presidenta Cristina Kirchner. Esta referencia, cargada de simbolismo, busca movilizar a sus seguidores y reforzar la imagen de una lucha contra la corrupción y el establishment político. La estrategia de Milei se basa en el enfrentamiento constante y en la simplificación de los problemas, lo que le permite mantener un discurso directo y conectarse con un sector del electorado que se siente desilusionado con la política tradicional. El presidente continuó, 'El partido del Estado no para de bloquearnos desde febrero. Todo esto que están haciendo con la máquina de impedir es porque están cagados', reiterando su argumento de que la oposición actúa por temor al éxito de su gobierno. En este acto partidario, el líder libertario fue más allá, atribuyendo las grabaciones del ex director de ANDIS a una manipulación de inteligencia artificial. 'Me encanta que ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan de los audios con chimentos de peluquería e inteligencia artificial, mientras que ellos tienen a una condenada por afanar la plata de Vialidad Nacional', prosiguió Milei, volviendo a aludir a la expresidenta. La estrategia de culpar a la inteligencia artificial de la veracidad de los audios es una forma de minimizar el impacto de las acusaciones de corrupción y desviar la atención de las críticas. Y añadió: 'Quizás que cuando hacen el número tres con la mano son las tres causas que le faltan (tener sentencia): Los Sauces Hotesur, Memorándum con Irán y la de los cuadernos, el choreo mas grande de la historia de la humanidad'. Estas declaraciones reflejan la estrategia de la campaña de Milei, enfocada en polarizar y atacar a sus opositores. El presidente busca movilizar a sus seguidores y consolidar su posición en el escenario político





