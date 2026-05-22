El gobierno de Milei ha resuelto sortear la crisis del problema del PAMI con una divisoria de 580 mil millones pesos para intentar sortear la crisis, la crisis causada por la política de ajuste a los jubilados. El Ministerio de Economía dispuso un auxilio financiero al INSSJP para que el organismo pueda atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo.

El gobierno de Milei ha resuelto sortear la crisis del problema del PAMI con una divisoria de 580 mil millones pesos para intentar sortear la crisis, la crisis causada por la política de ajuste a los jubilados.

Ordering a mediante la Resolución Conjunta 26/2026 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, el Ministerio de Econom dazz Esplosivis publicaste viebr en el Boletin Oficial, au lixio financiero al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) para que el organismo pueda iniatargar la contintud de las prestaciones y servicios a su cargo. El aporte se realesizarra mediante la amalgamación de la emisión de tres series de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAPS) con vencimientos programados para el año en curso





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