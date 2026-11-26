Javier Milei sancionó la nueva Ley Orgánica del Banco Central. Prohíbe la emisión monetaria para cubrir el gasto público y reduce el mandato institucional.

El presidente Javier Milei firmó el proyecto de ley que transforma radicalmente la estructura del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta normativa pone fin a décadas de prácticas que permitían el financiamiento del Estado a través de la creación de dinero, estableciendo un nuevo marco legal para la entidad monetaria nacional.

Fin de la emisión para financiar el déficit

La nueva legislación prohíbe explícitamente que el banco central emita moneda para financiar el déficit fiscal del Tesoro Nacional. El presidente Javier Milei subrayó que se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar el gasto público. Esta medida elimina un mecanismo que, según el gobierno, deterioraba el valor de la moneda y trasladaba sus consecuencias inflacionarias al conjunto de los argentinos.

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Cambios en el mandato institucional del banco

La norma redefine las funciones del BCRA, eliminando el mandato múltiple establecido por la reforma de 2012. Anteriormente, la entidad debía promover el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Ahora, su función primordial y exclusiva se orienta a preservar el valor de la moneda, dejando atrás un modelo de financiamiento basado en la creación de dinero sin respaldo real.

Limitaciones operativas y protección de reservas

Luis Caputo, en su calidad de titular del banco, explicó que la ley conserva la facultad de operar con títulos públicos en el mercado secundario únicamente con fines de regulación monetaria y cambiaria. Estas operaciones, realizadas mediante canjes, pases o cauciones, deben ejecutarse siempre a precios de mercado. Además, se declara la inembargabilidad de las reservas internacionales y se habilita el uso de divisas, oro y activos financieros líquidos como garantía en operaciones propias de banca central.

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Regulación estricta de utilidades y distribución

El texto normativo establece que solo podrán distribuirse utilidades realizadas y líquidas, excluyendo las ganancias contables derivadas de variaciones del tipo de cambio o de la valuación del oro. Estas últimas deben registrarse en una cuenta de capital y no pueden transferirse al Tesoro. Para poder distribuir dividendos, es obligatorio recomponer pérdidas previas e integrar reservas hasta alcanzar al menos el 50 % del capital del banco.

Reacción política y contexto histórico de la reforma

Javier Milei agradeció a los Diputados y Senadores que acompañaron esta reforma estructural, calificándola como un paso para poner fin a 91 años de saqueo e impunidad institucional. La iniciativa responde a críticas sobre el uso de fondos no devueltos por gobiernos anteriores, como la gestión de Cristina Kirchner, dispuso la utilización de USD 10.000 millones de reservas. La nueva Carta Orgánica busca fortalecer los límites institucionales de la entidad, impidiendo su instrumentalización política.