Milei explica por qué no dolarizó y defiende a Adorni en medio de la controversia

En una entrevista televisiva, el presidente Javier Milei detalló las razones detrás de la falta de dolarización formal en Argentina y defendió a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Analizó la situación económica y proyectó una recuperación.

Por primera vez, Javier Milei explicó las razones por las cuales no avanzó con la dolarización formal de la economía argentina , argumentando que la principal traba es la falta de voluntad de la población. Durante una entrevista en el programa Economistas de la Televisión Pública, el Presidente defendió a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni , frente a las críticas y acusaciones relacionadas con la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.

Milei desestimó la idea de que la dolarización hubiera evitado la turbulencia económica del segundo semestre de 2025, señalando que la gente ya tiene la opción de utilizar dólares y, sin embargo, prefiere seguir usando pesos. El mandatario recordó que su gobierno ha habilitado la posibilidad de dolarización endógena, a través de la Ley de Inocencia Fiscal y la autorización para operar en dólares, pero la adopción de esta moneda no ha sido generalizada. Para Milei, imponer la dolarización sería una contradicción con sus principios, ya que considera que no se pueden forzar las decisiones a la gente y, si se ofrece la opción y no se elige, es una manifestación de la voluntad popular.\El Presidente reconoció que el primer trimestre de 2026 fue complicado en términos de inflación. Atribuyó el freno económico a la disminución de la demanda de dinero, posterior a los ataques políticos que comenzaron tras las elecciones de mayo en la Ciudad de Buenos Aires. En este contexto, Milei salió en defensa de Manuel Adorni, calificando las críticas hacia el jefe de Gabinete como ataques sistemáticos que comenzaron después del triunfo electoral en la capital federal. Destacó el papel de Adorni en las reuniones de gabinete, describiéndolo como un colaborador clave en la ejecución de las políticas gubernamentales. Milei afirmó que él establece la dirección política y que Adorni se encarga de la coordinación con los ministros. El Presidente reiteró su confianza en que la inflación disminuirá drásticamente en los próximos meses, mencionando la inflación mayorista, que según él ya se encuentra por debajo del 1% mensual, como un indicio de la tendencia a la baja en el índice minorista. Aseguró que el segundo trimestre mostrará una clara recuperación económica, con un aumento en la actividad económica, la generación de empleo, mejores salarios reales y una menor inflación. Además, subrayó la reducción de la pobreza, que según datos oficiales ha disminuido del 57% al 30%, alcanzando el nivel más bajo en los últimos ocho años.\El discurso de Milei revela su estrategia económica y su visión sobre la implementación de medidas políticas. La explicación sobre la dolarización y su defensa de Adorni evidencian su enfoque en la libertad individual y su compromiso con los principios de su gobierno. La declaración de que la gente no quiere dolarizar y la insistencia en la dolarización endógena revelan un enfoque más pragmático. La promesa de una recuperación económica y la disminución de la inflación, basadas en la inflación mayorista, ofrecen una visión optimista. La mención de la disminución de la pobreza apunta a un éxito en las políticas económicas de su gobierno. La entrevista es importante porque proporciona información sobre cómo el Presidente percibe la situación económica del país y sus expectativas a futuro, revelando las complejidades de su estrategia económica y política, que incluye la creencia en la libertad de elección del ciudadano en asuntos económicos





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