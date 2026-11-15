Milei enfrenta presión por inflación tras visita del Papa León XIV

El presidente Javier Milei busca capitalizar la visita de León XIV mientras la inflación de octubre alcanza el 2,2%. Karina Milei coordina estrategia política ante el rebote económico.

El presidente Javier Milei ha iniciado una nueva etapa política marcada por la tensión interna y la incertidumbre económica tras la despedida del Papa León XIV. El mandatario argentino se enfrenta a crecientes demandas de cambio dentro de su propia administración, mientras la inflación registra un repunte inesperado en octubre.

La visita del pontífice, que generó una masa crítica de seguidores especialmente jóvenes en Palermo, ofreció un momento de respiro espiritual y político. Sin embargo, la euforia inicial ha dado paso a la realidad de los datos macroeconómicos, donde el gobierno debe justificar sus promesas de estabilidad frente a un escenario de desaceleración.

Also read Javier Milei llora en la despedida del papa León XIV

El impacto de la homilía papal

El discurso de León XIV enfatizó el diálogo, el consenso social y la protección de los más vulnerables, puntos que resonaron profundamente en la Casa Rosada. A pesar de estas advertencias morales, no se produjeron protestas masivas ni críticas abiertas durante su estancia en el país.

Milei mostró emoción al ser recibido por el Sumo Pontífice, admitiendo que no pudo contener el llanto en dos ocasiones: al momento de la audiencia privada y durante el abrazo de despedida con Karina Milei. Este gesto emocional contrasta con la tensión que sentía por la posibilidad de homilías más severas contra su modelo de gobierno.

Advertisement

Estrategia política de Karina Milei

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, ha asumido un rol central en la gestión de la relación del Ejecutivo con los sectores conservadores y religiosos. Junto al canciller Pablo Quirno, coordina la estrategia para mantener la calma política y evitar que la crítica moral se traduzca en inestabilidad.

El equipo presidencial busca capitalizar el buen operativo de seguridad y el apoyo social generado durante la visita. No obstante, fuentes cercanas indican que Milei permanece recluido en la Residencia de Olivos, analizando con prudencia si este evento puede servir como un nuevo punto de partida para su gestión.

Rebote inflacionario en octubre

Veinticuatro horas después de la partida del Papa, el Indec reveló que la inflación de octubre alcanzó el 2,2 por ciento. Este dato representa el incremento mensual más alto registrado desde abril del año anterior.

El acumulado anual de precios se sitúa en un incremento del 26,3 por ciento, alejándose significativamente de la promesa gubernamental de una reducción drástica y del objetivo inicial de iniciar el conteo desde cero en agosto. Este repunte contradice las proyecciones optimistas que el mandatario presentaba con anterioridad.

Advertisement

Visión económica y próximos pasos

Javier Milei mantiene su convicción de que la economía argentina se reactivará, respaldándose en números y proyecciones que no siempre son comprendidas por su entorno. El presidente cree tener margen para una victoria en primera vuelta en las elecciones de 2027.

Para reafirmar esta postura, el mandatario está por presentar un nuevo libro titulado "León XIV", compuesto por 11 tomos que repasan los primeros treinta meses de gestión. Esta obra servirá como plataforma para sostener la narrativa de crecimiento excepcional si logra la reelección, a pesar de dos trimestres consecutivos de retracción de la actividad económica.