El Gobierno de Argentina multó a cinco entidades financieras por su vínculo con Navitas Petroleum, ampliando a más de 65 las sanciones por actividades petroleras en el Atlántico Sur.

El Gobierno de Argentina tomó una medida administrativa inmediata tras conocerse el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, anunciando nuevas sanciones dirigidas a la petrolera Navitas Petroleum. Estas restricciones financieras y operativas buscan blindar los recursos naturales y reforzar la postura estatal respecto a la disputa territorial en el Atlántico Sur, donde la empresa había iniciado operaciones de exploración.

Medidas contra entidades financieras vinculadas

Las nuevas medidas impactan directamente sobre cinco entidades financieras que mantienen participación accionaria en Navitas Petroleum. Esta acción del Ejecutivo forma parte de un paquete de restricciones que ya ha alcanzado a más de 65 empresas, accionistas y proveedores relacionados con el proyecto. El objetivo central es cortar los flujos de capital y los beneficios económicos derivados de actividades que el Estado considera ilegales por carecer de autorización nacional.

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Marco legal y Ley de Defensa Soberanía Nacional

El Presidente Javier Milei utilizó el momento para reiterar su llamado al Congreso Nacional para que avance con la sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Esta normativa establece restricciones explícitas para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina que no cuenten con el permiso de las autoridades competentes. Mediante este marco, el Estado busca determinar las responsabilidades de los actores económicos que participan de manera directa o indirecta en proyectos hidrocarburíferos.

El fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar

El contexto de estas medidas se desencadenó tras la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, aunque la autoridad jurídica internacional aclaró que su decisión no implica un pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la controversia. El tribunal no resolvió la disputa de soberanía sobre las islas en cuestión, lo que deja abierta la puerta para que Argentina continúe utilizando las herramientas legales a su alcance para defender su reclamo histórico.

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Denuncia penal y acciones previas en septiembre

Antecedentes recientes muestran que el conflicto se intensificó a comienzos de septiembre, cuando la petrolera fue denunciada penalmente por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Estas acciones se enmarcan en la Constitución Nacional, la cual establece como objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre el territorio y los mares circundantes.

Impacto en la economía energética y futuras sanciones

La administración actual ratifica su compromiso de impedir la explotación no autorizada de los recursos naturales, entendiendo que cualquier beneficio obtenido sin la licencia argentina constituye una violación a la integridad del Estado. Estas sanciones buscan disuadir a fondos de inversión y otras entidades de sostener proyectos en la zona, asegurando que la narrativa legal y económica se alinee con la defensa de los intereses soberanos del país frente a cualquier actor privado extranjero.