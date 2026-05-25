Milei encabeza el Tedeum del 25 de mayo sin Villarruel y enfrenta nuevas tensiones internas

El presidente Javier Milei participó en la ceremonia del Tedeum en la Catedral Metropolitana, rodeado de su gabinete pero sin la vicepresidenta Victoria Villarruel, mientras la Iglesia critica el ajuste económico y persisten disputas entre sus funcionarios.

El presidente Javier Milei asistió este lunes a la tradicional ceremonia del Tedeum en la Catedral Metropolitana, acto que conmemora la fecha histórica del 25 de mayo.

Junto a su hermana Karina Milei, quien organizó la logística del evento, se encontraban los miembros más cercanos de su gabinete, entre ellos Santiago Caputo y Martín Menem, pese a las disputas internas que han sacudido al Gobierno en los últimos días. La ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no recibió invitación por decisión de Karina Milei, fue uno de los puntos más comentados por la prensa y los analistas políticos, señalando que la tensión entre la vicepresidencia y el presidente se había intensificado tras la polémica investigación contra la exministra de Seguridad.

Durante el Tedeum, el arzobispo Jorge García Cuerva pronunció una homilía centrada en la grave situación socio‑económica que atraviesa la Argentina, destacando el impacto del ajuste fiscal en los sectores más vulnerables, especialmente en los pagos a personas con discapacidad y las pensiones de los jubilados. La Iglesia católica, que ha ido elevando su tono crítico desde la asunción de Milei, utilizó el discurso para subrayar la necesidad de políticas más inclusivas y un clima de diálogo que reduzca la polarización política que, según sus palabras, el presidente ha exacerbado con sus constantes diatribas contra los medios y la oposición





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