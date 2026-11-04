Milei en Iberoamericana: Fracaso diplomático con la Monarquía y cita privada con Abascal

El presidente Milei enfrenta un desaire oficial en Madrid durante la Cumbre Iberoamericana. Sin cita con el Rey Felipe VI, prioriza reunión con Santiago Abascal y la llegada del papa León XIV.

El presidente Javier Milei arribó a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, una visita marcada por tensiones diplomáticas significativas con las máximas autoridades institucionales del país anfitrión. La estancia del mandatario argentino está definida por la ausencia de reuniones formales con la Corona española y la priorización de un encuentro político exclusivo con el líder del partido Vox, Santiago Abascal.

Este escenario refleja el profundo enfriamiento de las relaciones bilaterales entre Argentina y España, agravado por las recientes declaraciones de Milei, quien calificó al presidente español Pedro Sánchez de dictador hace apenas unas semanas. Pese a que la Casa Rosada realizó gestiones para facilitar un encuentro oficial en el Palacio de la Zarzuela, la institución no respondió a la solicitud, consolidando un severo desaire diplomático que deja a la delegación argentina marginada de las recepciones privadas del monarca.

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Fractura Diplomática con la Monarquía

La decisión de la Casa Real de mantener la distancia ratifica la deteriorada relación con el gobierno español actual. Mientras la representación argentina queda excluida del ámbito de recepciones privadas del rey Felipe VI, la agenda oficial del monarca sí incluirá encuentros bilaterales formales con otros presidentes presentes en la cumbre. Esta exclusión contrasta con la postura de la Iglesia, que ha recordado al Gobierno que el desarrollo requiere la promoción humana, una frase que resuena con fuerza ante la negativa de interacción oficial entre ambas delegaciones de alto nivel.

Estrategia Política con Santiago Abascal

Aprovechando la falta de interlocución con las autoridades institucionales del país anfitrión, la comitiva argentina ha diseñado una agenda centrada en la sintonía partidaria con la derecha local. El miércoles a las 18:30, hora argentina, Milei mantendrá una cumbre política de carácter privado con Santiago Abascal, el titular de Vox. Este encuentro estratégico se desarrollará en un contexto político sumamente sensible para España, que se encamina a renovar su Poder Ejecutivo en las elecciones generales del próximo mes, donde las alianzas entre figuras internacionales y locales pesan sobre un padrón de más de 38,7 millones de electores.

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Agenda Oficial y Logística del Viaje

La participación institucional de Milei en la cumbre se limitará a la Galería de las Colecciones Reales, donde asistirá a la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno. La logística del viaje comenzó con la salida del país este martes a las 23:00, momento en el que el avión oficial ARG-01 realizó una escala en Las Palmas de Gran Canaria, donde fue recibido por el cónsul Luis María Sobrón. Posteriormente, la aeronave arribó a Madrid al mediodía del miércoles, momento en el que se estructuraron los compromisos políticos privados mencionados anteriormente.

Próximos Pasos y Contexto Religioso

Una vez concluida la plenaria multilateral, la delegación nacional emprenderá el regreso a Buenos Aires ese mismo jueves a las 17:00, hora local. Tras realizar una nueva escala técnica en Canarias, el avión ARG-01 tiene previsto aterrizar en suelo argentino el día siguiente, dando inicio a la cuenta regresiva para los preparativos del viaje papal del papa León XIV. La ausencia de un marco formal con la monarquía española no ha impedido que la agenda de Milei se centre en fortalecer vínculos partidarios y gestionar los detalles logísticos de su próxima visita religiosa, mientras el panorama político español se intensifica de cara a las elecciones generales.