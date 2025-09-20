Milei en Córdoba: Discurso, 'Conan' y Controversia por la Seguridad

El presidente Javier Milei protagonizó una jornada intensa en Córdoba, con un discurso en la Bolsa de Comercio, un acto de campaña y controversias sobre la seguridad, incluyendo la presencia de francotiradores.

Javier Milei protagonizó este viernes una intensa jornada en Córdoba , con dos eventos significativos que acapararon la atención pública. En primer lugar, participó en una disertación en la Bolsa de Comercio local, donde abordó diversos temas económicos y financieros, mostrando su visión para el futuro del país.

Posteriormente, y como punto culminante del día, encabezó un acto de relanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza, proyectando un mensaje de unidad y reafirmando sus objetivos de cara a las próximas elecciones legislativas nacionales. La jornada estuvo marcada por momentos inesperados y controversias que generaron un amplio debate en la sociedad.\Uno de los momentos más llamativos del día fue cuando, en medio de su discurso ante sus seguidores, el primer mandatario sorprendió a todos al exclamar que 'Conan es cordobés', haciendo referencia a uno de sus perros. Esta afirmación, aparentemente trivial, cobró relevancia debido a la persistente incertidumbre sobre la existencia del can, un tema que ha generado dudas y especulaciones no solo en la oposición política, sino también dentro del propio gobierno. La falta de claridad en torno a la situación de Conan ha alimentado un debate sobre la transparencia y la comunicación oficial. Además, el jefe de Estado expresó 'la enorme alegría' que le brindó Córdoba 'en lo afectivo', demostrando su conexión emocional con la provincia. Otro aspecto destacado del día fue la seguridad implementada para el acto de Milei. Cámaras del canal La Nación+ captaron imágenes de francotiradores ubicados en un juego de un parque de diversiones. Uniformados, equipados con rifles, se encontraban en posiciones elevadas, supuestamente listos para actuar en caso de cualquier amenaza contra el presidente. Esta medida de seguridad extrema, que recordó a escenas de películas de Hollywood, generó reacciones mixtas y llevó a especulaciones sobre las razones detrás de su implementación. Algunos analistas sugieren que podría estar relacionada con incidentes recientes que involucraron a figuras políticas de extrema derecha en otros países.\El despliegue de seguridad sin precedentes en el acto de Milei ha sido interpretado por algunos como una medida preventiva, posiblemente motivada por el incidente en el que Charlie Kirk, un activista de extrema derecha aliado a Donald Trump, fue baleado durante una conferencia en la Universidad del Valle de Utah, en Estados Unidos. Esta comparación, aunque especulativa, ha impulsado un debate sobre el nivel de protección necesario para los líderes políticos y la percepción de riesgo en el contexto actual. La decisión de ubicar francotiradores en un lugar público, como un parque de diversiones, levantó interrogantes sobre los protocolos de seguridad y la visibilidad de las fuerzas de seguridad en eventos masivos. La jornada en Córdoba, en definitiva, dejó un cúmulo de reflexiones sobre la comunicación política, la seguridad presidencial y la relación entre el gobierno y la sociedad





Javier Milei Córdoba La Libertad Avanza Conan Seguridad Francotiradores

