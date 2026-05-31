Milei, el Plan B y la pulseada por la Hidrovía: la interna que cruza al oficialismo y sacude la provincia de Buenos Aires

El presidente Milei reconoce que su futuro político depende de sí mismo y de llegar competitivo a 2027, mientras crecen las tensiones internas en La Libertad Avanza y se aceleran los movimientos en el peronismo bonaerense para disputarle el liderazgo a Axel Kicillof. La adjudicación de la Hidrovía y las luchas de poder entre Karina Milei y Santiago Caputo marcan la agenda económica y política del momento.

El presidente Javier Milei admitió que su destino político para las elecciones de 2027 depende exclusivamente de su capacidad para mantener el apoyo propio y llegar competitivo a la próxima contienda electoral.

En sus declaraciones, repetía una fórmula casi como mantra: "Si sale mal, nos volvemos a casa, no pasa nada", reflejando una confianza individualista en que todo depende de él. Esta autoexigencia se produce en un contexto donde su administración ya muestra fisuras, con las primeras denuncias por corrupción que afectan a La Libertad Avanza, como los casos Libra y ANDIS, que rompieron el invicto de moralidad que el oficialismo había proclamado como política de Estado.

Mientras tanto, en el peronismo bonaerense se aceleran los movimientos para disputar el liderazgo de Axel Kicillof, lo que genera un fantasma de un Plan B dentro del oficialismo para garantizar la gobernabilidad y el orden, tanto en la calle como en la macroeconomía. Esta sonda de un posible reemplazo o continuidad conflictiva es vista por analistas como una respuesta a la percepción de que el Presidente está solo en su suerte electoral.

La dinámica interna del gobierno también está marcada por tensiones entre los allegados a Milei. Santiago Caputo, figura clave, ya habría "soltado" algunas señales sobre la economía por sobre la política, retomando la idea de que "la economía se va a llevar puesta a la política". Pero su entorno aclara que los actos de rebeldía no forman parte de una estrategia coordinada, sino de un "enojó" genuino.

A su vez, la secretaria general Karina Milei ejerce un poder tal que incluso candidatos como José Luis Espert, inicialmente ungido como posible gobernador, tuvieron que suplicarle un gesto de apoyo tras el escándalo de la maniobra de adhesiones. Karina se mueve con sonrisa ancha, tejiendo alianzas y reforzando su propio espacio, como se vio en la cooptación de operadores peronistas que ahora se autodefinen como "de Patricia" (Bullrich) pero se integran a la estructura libertaria.

Todo esto ocurre mientras la diferenciación pública con Patricia Bullrich, cuyo último gesto conjunto fue en enero, se hace más notoria. Bullrich, incómoda dentro de la coalición, representa la "corrección cambiemita" frente a la incorrección libertaria que caracteriza al núcleo duro del mileísmo.

En el plano de gestión, la adjudicación de la Hidrovía emerge como un hito económico y político de enorme peso, con tironeos entre el ala de Karina Milei y la de Santiago Caputo por el control de un negocio que mueve el 80% del comercio exterior. El Puerto de Bahía Blanca ya llamó a licitación para dragado, con apertura de sobres el 27 de julio, en un contexto donde la logística portuaria es clave para el desarrollo de Vaca Muerta y las exportaciones.

A esto se suma la creciente preocupación por el narcotráfico, que ha encontrado en los puertos argentinos un "Triángulo de las Bermudas" para sus operaciones. Paralelamente, en la provincia de Buenos Aires, las tensiones entre el PRO y los libertarios puristas se hacen evidentes: en Tres Arroyos, concejales de la alianza LLA expulsaron a una colega pura, Vanesa Piacquadío.

Y mientras Axel Kicillof lidia con los gobernadores y resiste una visita a Cristina Fernández de Kirchner (a la que un peronista describe como "odiada" porque el gobernador no la reconoce), en el peronismo se especula con que el gobernador bonaerense podría ser el rival ideal para 2027, con la simpatía de Karina Milei ya otorgándole "media candidatura adentro". Así, el oficialismo se debate entre la fe en su líder, la pugna de poderes internos y la Nearby sombra de un peronismo que intenta reagruparse bajo cualquier figura que dispute el poder





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