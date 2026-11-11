Milei dirigirá despedida en vivo del papa León XIV en Ezeiza

El presidente Javier Milei encabezará la ceremonia de despedida del papa León XIV en el aeropuerto de Ezeiza el 11 de noviembre, transmitida en directo por Internet. La atención internacional seguirá el evento a través de YouTube y parámetros satelitales.

El presidente argentino Javier Milei encabezará la ceremonia de despedida del papa León XIV en el aeropuerto internacional de Ezeiza el 11 de noviembre. La cita se transmitirá en directo por Internet, permitiendo que seguidores y curiosos en todo el mundo sigan el acto desde sus hogares.

Despedida oficial con transmisión global

La ceremonia, programada para las 13:30 hrs, contará con cobertura vía parámetros satelitales y acceso en línea a través de la plataforma YouTube. Los usuarios podrán observar la llegada del pontífice al aeropuerto, la misa de despedida y el despegue del avión que lo llevará a Lima, Perú.

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Agenda final del papa en Argentina

Antes de su partida, el papa León XIV concluyó una intensa agenda pastoral el mismo día. Visitó el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, donde dirigió su mensaje a los reclusos, y dirigió la Santa Misa en la Plaza Belgrano frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Esa jornada fue la culminación de cuatro días de fe que movilizaron a millones de personas en la capital y en ciudades como Luján y Córdoba.

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Impacto para la ciudadanía y próximos pasos

La transmisión en vivo permitirá que los fieles argentinos y simpatizantes internacionales vivan el evento con la misma intensidad que el Papa y el público presente en el aeropuerto. Tras el despegue, el pontífice seguirá su gira sudamericana, con destino a la ciudad de Lima. La ceremonia en Ezeiza marca el cierre de la visita apostólica al país y el comienzo de la siguiente etapa de su recorrido por la región.