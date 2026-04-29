Milei defiende su gestión y ataca a la prensa en un discurso polémico

El presidente Javier Milei destacó los logros de su gobierno, como la baja de la inflación y la eliminación de regulaciones, mientras criticó a los medios de comunicación y respaldó a su ministro de Economía, Luis Caputo. Además, anunció que su administración es la más reformista de la historia argentina.

El presidente Javier Milei destacó este miércoles lo que consideró logros de su gestión y sostuvo que la administración a su cargo elimina cerca de 17 regulaciones por día.

Nunca en Argentina hubo tanta discrepancia entre los datos reales y las barbaridades que dicen los medios de comunicación, expresó el mandatario, que más temprano había participado de la sesión informativa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados. Al brindar un discurso ante la Expo EFI 2026, destacó logros de su gestión como la baja de la inflación, el aumento del ahorro, la caída del riesgo país y la reforma laboral.

Entiendo que no me quieran, algo que hasta podría compartir, pero por lo menos, primero, los datos, pidió. Y añadió: Recibimos reconocimiento internacionalmente por nuestros logros. Pero como dice la frase, Nadie es profeta en su tierra. En su afrenta contra la prensa, Milei insistió: No voy a aceptar la psicopateada de los kukas y los periodistas.

Hablan de mis respuestas y no dicen el montón de mentiras, calumnias, injurias y las barbaridades que dicen de mí, de mi familia, de mis hijitos de cuatro patas. Han dicho de todo sobre mí. Me han acusado de incestuoso, zoofílico y pedófilo. Creo que tengo derecho de defenderme.

¿Qué creen que es el principio de no agresión? Los periodistas pueden pegar, pero también se puede responder. Eso no afecta a la libertad de expresión. Si creen que hay asimetría, les pregunto: ¿en qué momento ejercí violencia?

Esto es para todos los llorones. El Presidente volvió a hacer un fuerte respaldo al ministro de Economía, Luis Caputo, de quien dijo que su máxima virtud como funcionario es su experiencia manejando mesas de trading. Primero, del quilombo que teníamos, dos tercios era financiero, y necesitaba a alguien que entendiera mucho de finanzas, recordó. Y agregó: Lo más maravilloso que tiene es su experiencia manejando mesas de trading.

No se puede enamorar de ninguna teoría estúpida de ningún analista porque, si perdía plata, lo volaban por los aires. Por eso trabajó en las mejores instituciones del mundo: en JP Morgan, en Deutsche Bank y en BlackRock. El tipo es un gigante, sabe tomar decisiones y no se enamora de ninguna pelotudez. Si funciona, bien; si no, tiro en la cabeza y lo ejecuta.

Eso es brillante, insistió Milei. En un balance de gestión, Milei destacó la creación del Ministerio de Desregulación. Tenemos un ministerio que nunca existió en Argentina, que es una invención mía, que con Federico Sturzenegger lo llamamos puertas adentro el Ministerio de los Rendimientos Crecientes. Como tenemos claro que ponerle ese nombre hubiera sido muy nerd, le pusimos Ministerio de Desregulación.

El mandatario destacó que su gestión llevó a cabo más de 15 mil desregulaciones a lo largo del período de gobierno. Somos el gobierno más reformista no solo de la historia argentina sino de la historia de la humanidad: nunca nadie hizo tanto en tan poco tiempo. Sacamos a un ritmo de 17 regulaciones por día. Casi que les diría que si duermen 7 horas, cuando terminemos esta charla, quizás sacamos una o dos regulaciones, ejemplificó.

Sobre el final, y en un mensaje en clave electoral, el Presidente advirtió: Si aceptamos el desafío del cambio, volveremos a ser grandes nuevamente. Si no tenemos los cojones para enfrentar el cambio, nos vamos a convertir en la mierda que nos llevaba el kirchnerismo. Más temprano, el Presidente se había trasladado a la Cámara de Diputados junto a gran parte del gabinete para respaldar a Adorni.

Nunca hasta ahora un presidente había asistido a una sesión informativa que, por manda constitucional, debe encabezar el ministro coordinador para dar el informe de gestión. Pero Milei y su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, rompieron la regla para dejar de manifiesto la ratificación de Adorni en su cargo





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Javier Milei Gobierno Desregulación Medios De Comunicación Luis Caputo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mauricio Macri en la cena de la Fundación Libertad: 'El populismo se está agotando'El ABRAZO SORPRENDENTE ENTRE MAURICIO MACRI y PATRICIA BULLRICH antes del discurso de JAVIER MILEI

Read more »

La tensa relación entre Javier Milei y Mauricio Macri podría complicar al oficialismo en el CongresoAmbos participaron sin saludarse en la cena de la Fundación Libertad; diferencias por Adorni y la eliminación de las PASO en el Congreso

Read more »

Facundo Manes: “La agresividad de Javier Milei afecta la salud mental de la población”Facundo Manes en Modo Fontevecchia - 28/04/2026

Read more »

Congreso vallado a la espera de Javier Milei: los detalles y el operativoEl jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presenta por primera vez ante el Congreso en un clima de alta tensión política, atravesado por denuncias de corrupción, un fuerte operativo de seguridad y la expectativa por la presencia del presidente Javier Milei, en una jornada que anticipa cruces intensos con la oposición.

Read more »

VIDEO: Javier Milei respaldó a Manuel Adorni al ritmo de Rocky en el CongresoJavier Milei y su Gabinete mostraron un fuerte respaldo a Manuel Adorni antes de su informe en el Congreso con un épico video musicalizado con Rocky.

Read more »

Alejandro Fantino emocionado por su reencuentro con Javier Milei: 'Hermoso'Javier Milei le agradeció a Alejandro Fantino en su exposición

Read more »