Milei defiende el crecimiento del empleo informal mientras la oposición critica el aumento del desempleo

El presidente Javier Milei asegura que se han creado 120.000 puestos de trabajo, aunque la mayoría son informales, mientras la oposición denuncia el aumento del desempleo. Datos oficiales muestran un crecimiento en el empleo no registrado y una caída en los puestos formales, generando un debate sobre la precarización laboral.

El presidente Javier Milei ha generado un intenso debate al afirmar que, bajo su gestión, se han creado 120.000 puestos de trabajo, aunque reconoce que la mayoría son informales.

Mientras la oposición critica el aumento del desempleo, Milei insiste en que el empleo crece, aunque con una mayor precarización. Según datos oficiales, entre el último trimestre de 2023 y el último de 2025, se generaron 113.000 puestos de trabajo, pero los asalariados registrados cayeron en 241.000, y los empleos públicos disminuyeron en 25.000. Este crecimiento se debe principalmente al aumento de trabajadores independientes (346.000) y no registrados en el sector privado (33.000).

Para analizar la situación laboral, se deben considerar múltiples fuentes, como la Cuenta de Generación del Ingreso (CGI) del INDEC, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La EPH, por ejemplo, muestra que las personas ocupadas disminuyeron a 13,5 millones a fines de 2025, con un aumento de desocupados a 1.093.000, lo que representa un crecimiento de 271.000 personas sin trabajo.

La tasa de desocupación pasó del 5,7% al 7,5%, mientras que la tasa de empleo cayó del 45,8% al 45%. Aunque la EPH abarca tanto el empleo formal como el informal, su metodología puede presentar limitaciones, como subdeclaraciones. Otra fuente clave son los registros del Ministerio de Capital Humano, que indican una caída de 517.000 puestos de trabajo registrados en dos años.

Los asalariados registrados disminuyeron en un 3% (186.000 personas), los empleos públicos en un 2,3% (81.000 puestos menos), mientras que los autónomos crecieron un 3% y el monotributo un 7%, con 142.000 nuevos monotributistas. Luis Campos, abogado experto en empleo, señala que, aunque hubo un leve aumento en los puestos de trabajo, este crecimiento es inferior al crecimiento vegetativo de la población y refleja una precarización del empleo.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno busca facilitar la transición hacia un mercado laboral más dinámico, pero el debate sobre su impacto sigue abierto





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