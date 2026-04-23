Milei Defiende a su Jefe de Gabinete en Medio de Crecientes Tensiones

El presidente Javier Milei reafirma su apoyo a Nicolás Posse, su jefe de Gabinete, ante las crecientes presiones por su destitución, mientras se desvelan intrigas políticas y estrategias de cara al futuro electoral.

La situación del jefe de Gabinete, Nicolás Posse , y sus problemas legales por propiedades y viajes, genera tensiones en el gobierno de Javier Milei . El presidente defiende a Posse, argumentando que quienes piden su remoción también buscan su propia salida del poder, citando declaraciones de figuras del justicialismo como Miguel Ángel Pichetto.

La hermana del presidente, Karina Milei, juega un rol clave en la defensa de Posse, reforzando su posición internamente y externamente. Karina controla la administración del gobierno y se apoya en ministros como Diego Santilli y el dúo Menem para consolidar su influencia. Los ministros nacionales discuten sobre la continuidad de Posse, incluso utilizando apodos despectivos como 'Al horni'.

La competencia por la Ciudad de Buenos Aires también influye en las decisiones, con figuras como Pilar Ramírez buscando una fórmula propia para la sucesión porteña, considerando incluso a Patricia Bullrich o Sandra Pettovello como candidatas. La situación económica y la búsqueda de reelección del presidente Milei son factores determinantes en estas estrategias.

En el ámbito político, se observan reuniones estratégicas en lugares exclusivos como una parrilla en Palermo, donde empresarios como Leonardo Scatturice y operadores como Manuel Vidal discuten temas de actualidad. La llegada de Scatturice a Buenos Aires, a pesar de posibles problemas migratorios, genera sorpresa y debate. El gobierno enfrenta desafíos internos y externos, con movimientos políticos que buscan posicionarse de cara al futuro, mientras la figura de Posse se convierte en un punto central de controversia y especulación





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