El presidente Javier Milei ascendió a Patricia Bullrich a socia política, negó su salida del gobierno y atribuyó la metáfora del fin de mes al kirchnerismo en una tensa entrevista.

El presidente Javier Milei elevó a Patricia Bullrich al rango de su socia política durante una entrevista concedida al canal A24, desmintiendo rotundamente que los miembros del oficialismo busquen apartarla del gobierno. En el mismo acto comunicativo, el mandatario calificó de mentira la afirmación de que muchos argentinos no llegan a fin de mes, utilizando un argumento basado en la supervivencia física inmediata.

Defensa de Bullrich y visión estoica

Patricia Bullrich es la figura central de la reafirmación política hecha por Javier Milei, quien declaró explícitamente que no existe ninguna intención de excluirla de su equipo de trabajo. El presidente justificó su postura filosófica frente a las críticas políticas, definiéndose como un estoico con conciencia intertemporal para explicar su estrategia a largo plazo. Milei comparó su posición con la de Ulises amarrado al palo mayor, señalando que su decisión no se basa en el corto plazo, sino en las consecuencias futuras del manejo estatal.

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Esta argumentación sirvió para responder a una pregunta del periodista Eduardo Feinmann sobre un meme que compartió la semana pasada. En dicho contenido gráfico, Milei hacía referencia a personas dispuestas a hundir el barco al darse cuenta de que no podrán ser el capitán. El mandatario aclaró que la analogía no apuntaba a Bullrich, como interpretó la audiencia general, sino que estaba dirigida contra el kirchnerismo como entidad política opositora.

Proyecciones económicas y desarrollo temporal

Javier Milei sostuvo que Argentina se convertirá en Estados Unidos en solo 35 años si el país logra disipar lo que él denomina el riesgo kuka. Estas declaraciones forman parte de una serie de proyecciones económicas que han ido modificándose a lo largo de su mandato, presentando un horizonte de desarrollo acelerado. En un pico de optimismo reciente, el presidente indicó que la nación podría alcanzar el estatus de potencia económica comparable a Estados Unidos en ese plazo de tres décadas y media.

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Previamente, las estimaciones temporales de Javier Milei habían indicado que Argentina podría parecerse a España en un plazo de cinco a siete años. Posteriormente, el horizonte para alcanzar un nivel similar al de Alemania se fijó en quince años. El modelo estadounidense se mantuvo como la meta final, aunque el tiempo necesario para igualarla se extendió progresivamente hasta los treinta y cinco años mencionados en la entrevista actual.

Ante la interrogante de Eduardo Feinmann sobre las proyecciones futuras, el presidente reiteró su convicción sobre el desarrollo nacional. Javier Milei afirmó que Argentina se convertirá en Estados Unidos en 35 años, una cifra que refleja su confianza en la capacidad de transformación económica del país bajo su gestión. Esta cifra específica contrasta con las estimaciones anteriores de cuarenta años para convertirse en el país más rico del mundo.

Crítica a la deuda y al consultor

Javier Milei atacó frontalmente a un consultor que, según sus palabras, es un chanta y un delincuente que trabaja para políticos. El mandatario negó que la metáfora de no llegar a fin de mes implique necesariamente endeudamiento, asegurando que la gente llega a fin de mes porque no pueden estar diez días sin comer ni beber. Esta afirmación redujo la complejidad financiera a una cuestión de supervivencia biológica inmediata.

El periodista Eduardo Feinmann intentó aclarar que no llegar a fin de mes no implica dejar de introducir alimentos en el organismo, sino entrar en deuda. Ante esta corrección, Javier Milei rebatió explicando el concepto de rollear deuda, argumentando que endeudarse solo transfiere el problema en el tiempo. El presidente sostuvo que si un individuo continúa teniendo el mismo problema financiero, está simplemente posponiendo la crisis sin resolverla.

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Debate sobre Cavallo y preferencias personales

La entrevista también tocó el tema de Martín Caputo, a quien Javier Milei describió con un apodo familiar. El presidente mencionó a Luis Toto Caputo como la figura jerárquica actual en la economía, contrastándolo con la situación de Martín Cavallo. Javier Milei señaló que Cavallo no pega una, refiriéndose a su desempeño o percepción pública en el contexto actual del gobierno.

Ante la mención de Cavallo, el presidente recordó su cambio de opinión sobre el exministro del gobierno anterior. Cuando asumió la presidencia, Javier Milei había afirmado que Cavallo fue el mejor ministro de Economía de la historia, veinte y dos años después del corralito financiero. Este recordatorio histórico sirvió para contrastar la situación actual con las apreciaciones pasadas del equipo presidencial.

En el cierre de la conversación, Javier Milei expresó sus preferencias personales sobre las figuras públicas. El mandatario reveló que no le gustan las sirenas, comparándolas con mujeres mitad pescado. Javier Milei declaró textualmente que prefiere las mujeres completas, evitando cualquier tipo de fusión o híbrido en su evaluación estética de la vida pública.