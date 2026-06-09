Milei defendió el recorte de subsidios y ratificó el rumbo económico: "Los argentinos despertaron"

En un acto en el Palacio Libertad, el presidente Javier Milei defendió la reducción de subsidios y reafirmó su modelo económico, basado en la responsabilidad, la generación de valor y el trabajo. Vinculó principios religiosos con la economía y destacó que la prosperidad requiere esfuerzo. El evento, con fuerte impronta en la comunidad judía, incluyó un homenaje al Rebe de Lubavich y la presencia de un exrehén israelí.

El presidente Javier Milei defendió este lunes la reducción de subsidios y reafirmó el rumbo económico de su gestión durante un acto en el Palacio Libertad, donde lideró el "Tributo al Rebe de Lubavitch".

En su discurso, sostuvo que durante años se promovió la idea de vivir de recursos ajenos y que el crecimiento económico depende de la responsabilidad, la generación de valor y el trabajo. Milei enfatizó que la prosperidad se alcanza mediante el esfuerzo, la responsabilidad y la creación de riqueza, y planteó que el desafío para el país es abandonar la comodidad de la "zona de confort" y apostar por la producción de valor como motor del desarrollo.

El jefe de Estado vinculó principios religiosos con la economía, señalando que la propiedad privada es uno de los pilares del sistema y está en consonancia con la "ley de Dios". Interpretó el mandamiento "no matarás" como el derecho a la vida y el principio de no agresión, y afirmó que sin propiedad privada no hay mercado, pues la confiscación elimina el incentivo a producir.

Respecto a "no codiciarás", lo consideró la base para que sin respeto por lo ajeno no haya convivencia pacífica. Milei aseguró que "el paraíso no se alcanza, se trae cumpliendo la ley de Dios en esta tierra y en este tiempo" y contrastó modelos económicos, aunque sin detallarlos.

Sin embargo, consideró que "los argentinos despertaron y comprendieron que la prosperidad real requiere esfuerzo y creación de valor". El presidente advirtió que cuando se rechazan esos valores, la vida material entra en conflicto con la vida espiritual y el resultado es la miseria, calificándolo como "una ley tan rigurosa como cualquier ley económica: 2 + 2 es 4".

El tributo contó con la presencia de un exmilitar israelí que permaneció dos años como rehén tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. El evento se inscribe en una agenda presidencial con fuerte impronta en el vínculo con Israel y la comunidad judía argentina, en un contexto de renovadas tensiones en Medio Oriente. El encuentro incluyó además la recepción de delegaciones que participarán en los Juegos Macabeos





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