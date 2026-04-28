Milei critica la violencia política y destaca avances económicos en discurso ante la Fundación Libertad

El presidente Javier Milei habló en la cena de la Fundación Libertad, donde condenó la violencia política y defendió las políticas económicas de su gobierno, destacando el equilibrio fiscal y la reducción de la deuda pública. También criticó a los economistas y denunció un supuesto sabotaje a su programa económico.

El presidente Javier Milei participó en el cierre de la cena anual de la Fundación Libertad , un evento que reunió a destacados empresarios y figuras políticas, entre ellos el exmandatario Mauricio Macri, quien intervino antes que el jefe de Estado.

Entre los funcionarios presentes se encontraban el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Durante su discurso, Milei expresó su enérgico repudio al reciente intento de asesinato contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y advirtió sobre el resurgimiento de la violencia política en el mundo libre, especialmente vinculada a sectores de izquierda.

'Estamos ante un nuevo auge de la violencia política. No aceptan perder en la batalla de las ideas ni en las urnas. No son compatibles con la democracia y deben ser castigados con todo el peso de la ley', afirmó el mandatario.

Además, destacó la importancia de la batalla cultural, señalando que los liberales cometieron un error al creer que la caída del Muro de Berlín sería suficiente para erradicar el marxismo.

'El marxismo se reconstruyó y ganó la batalla cultural en otros ámbitos. Por eso es crucial el trabajo de instituciones como esta Fundación', sostuvo. Milei también abordó los avances económicos de su gobierno, destacando el equilibrio fiscal logrado tras un 'profundo ajuste' sin recurrir a nueva deuda ni aumentos impositivos.

'No es una opción endeudar a las futuras generaciones ni subir impuestos, que consideramos un robo. Bajamos el gasto público y devolvimos más de 2 puntos del PBI a los argentinos', explicó. Sobre la deuda pública, afirmó que Argentina está en un camino de solvencia y que el riesgo país disminuirá.

'Gran parte de la deuda es intra sector público. Cuando corregimos, la relación deuda-producto pasó del 100% al 40%. Vamos a honrar las deudas', aseguró. En otro momento, el presidente criticó a los economistas que, según él, fallaron en sus predicciones y omitieron información clave.

'Si trackeamos a todos los consultores, salvo dos, hicieron todo mal. Con qué autoridad vienen a hablar si dijeron todo mal', cuestionó. También denunció un supuesto 'saboteo' desde mayo del año pasado para destruir el programa económico, incluyendo intentos de 'destruir el equilibrio fiscal' y una corrida bancaria sin precedentes.

'Pudimos resistir ese ataque por la solidez del programa', concluyó. Finalmente, Milei reiteró su confianza en que la inflación seguirá bajando y criticó a quienes atribuyen la estabilidad económica a factores externos, como la ayuda de Estados Unidos





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