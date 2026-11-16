El presidente Javier Milei desestima las advertencias de expertos sobre el tipo de cambio, asegura que no hay atraso cambiario y califica de erróneas las críticas de analistas y sectores productivos.

El presidente de Argentina, Javier Milei, dirigió un ataque directo y contundente contra los economistas y analistas del mercado financiero durante su exposición pública del lunes por la noche. El mandatario libertario desestimó por completo las advertencias emitidas por estos expertos sobre un posible atraso en el tipo de cambio nacional y cuestionó la capacidad técnica de aquellos que reclaman una mayor flexibilidad en la política económica actual. Bajo su criterio, los detractores de su gestión estarían leyendo de manera incorrecta la coyuntura económica del país.

Rechazo al atraso cambiario y compra de dólares

Milei argumentó que la acumulación de divisas realizada por el Ejecutivo Nacional demuestra la inexistencia de un desajuste en la tasa de cambio. El jefe de Estado presentó datos concretos para respaldar esta posición, señalando que, desde que ganó las elecciones, el gobierno ha comprado más de 20.000 millones de dólares en el mercado. Durante el año en curso, dicha cifra asciende a 17.000 millones de dólares, una inversión que, según su interpretación, ha evitado que el tipo de cambio se ubicara, como mínimo, en la cifra de 1.000.

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El presidente afirmó que impulsar un incremento en el valor del dólar en el escenario económico actual generaría una expansión adicional de la demanda agregada y, simultáneamente, una contracción en la oferta de bienes y servicios. Esta postura se enmarca en su análisis de que persiste un problema fundamental de sobrante monetario en la economía argentina. Para Milei, la intervención activa del estado en este sentido es contraproducente para el equilibrio macroeconómico que busca implementar su administración.

Comparación histórica y crítica a los expertos

En un ejercicio retórico marcado por la ironía, el mandatario comparó la propuesta de algunos sectores para aplicar políticas monetarias más activas o correctivas con "llamar a Nerón para apagar un incendio". Esta referencia histórica fue utilizada para subrayar su rechazo a las medidas que considera ineficaces o contraproducentes. Milei no se detuvo en la crítica teórica, cerrando su cuestionamiento con una descalificación directa hacia los analistas económicos que han criticado su gestión.

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El presidente sentenció que, si los expertos leen tan mal la coyuntura, obviamente no puede pretender que realicen una actualización de 30 años en su teoría económica. Esta declaración refleja la tensión creciente entre la administración libertaria y los sectores tradicionales del análisis económico. Milei mantiene que su enfoque actual es la vía correcta para la estabilización, independientemente de las opiniones divergentes que surjan del sector privado.

Debate sobre competitividad y producción local

Estas declaraciones se producen en medio de un debate recurrente y estructural entre distintos sectores productivos, consultoras privadas y economistas de diversas extracciones ideológicas. El foco del desacuerdo radica en la competitividad cambiaria, el nivel general de actividad económica y el ritmo al que se acumulan las reservas internacionales del país. Múltiples actores han señalado la necesidad de observar con mayor atención la evolución de los costos internos expresados en dólares.

Mientras el oficialismo sostiene que el superávit fiscal, el estricto control de la emisión monetaria y la compra sistemática de divisas consolidan el programa de estabilización económica, los opositores argumentan lo contrario. Distintos referentes industriales vienen expresando su preocupación por el impacto del esquema actual sobre la producción local y el nivel de empleo. La discusión continúa abierta, sin una convergencia aparente entre el gobierno y los principales sectores de la economía privada.