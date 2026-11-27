El presidente Javier Milei logró un triunfo político múltiple con la sanción de la reforma electoral y nuevas leyes, fortaleciendo su posición antes del año electoral de 2027.

La semana comenzó con incertidumbre financiera y volatilidad en el riesgo país, pero finalizó con un importante éxito político para el Gobierno de Javier Milei. Durante una intensa jornada legislativa, se logró la aprobación de la reforma electoral y la modificación de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina. Estos avances permitieron al Ejecutivo cambiar la narrativa dominante en un momento crítico, contrastando los números rojos del mercado con victorias parlamentarias concretas.

Aprobación de la Reforma Electoral

La modificación de la carta orgánica del BCRA se convirtió oficialmente en ley, marcando un hito legislativo fundamental. El proyecto electoral, que ya había sido aprobado por el Senado, obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados y ahora debe cruzar nuevamente de Cámara para su definitiva sanción. Este mecanismo busca regular el calendario electoral y definir las reglas del juego político para los comicios de 2027, un tema que todas las fuerzas quieren resolver cuanto antes para evitar la incertidumbre.

Also read Huracán planea reforzamiento en 2027 con cesión de defensor italiano

Votos y Alianzas Parlamentarias

El Gobierno demostró una clara capacidad de gobernabilidad al sumar 43 votos a favor en el Senado, superando los 37 necesarios para la aprobación. El senador Juan Santilli recibió el mérito principal por su negociación durante varios meses con los gobernadores, asegurando el apoyo incluso de provincias con dudas previas como Misiones y Santa Cruz. Esta coalición amplia envió una señal de estabilidad política interna al mercado y a la opinión pública.

Medio Sanción en la Cámara de Diputados

En la Cámara baja, el proceso fue más conflictivo, centrado principalmente en el artículo sobre la asignación de fondos del fonoaudiología. A pesar del debate, el proyecto logró la media sanción con 141 votos a favor, ninguno en contra y 99 abstenciones, la mayoría provenientes del peronismo y la Izquierda. La senadora por la provincia de Buenos Aires, Patricia Bullrich, colaboró en evitar que el proyecto perdiera estado parlamentario, reconociendo la importancia política de la medida para la juventud y la salud pública.

Advertisement

Señales Mixtas para la Economía

El resultado general fue favorable políticamente, aunque el riesgo país y el dólar continuaron mostrando volatilidad. El dato de entrada en recesión técnica añade una luz de alerta para el Gobierno, pero las autoridades intentan relativizar su impacto a corto plazo. La aprobación de la ley de gastos e ingresos, con un aval político abrumador de 141 votos, sirve como pretendida señal de que la rígida política monetaria puede perdurar, aunque la economía aún presenta desafíos estructurales significativos.

Próximos Pasos Hacia 2027

Para cerrar el año con un triunfo pleno, el oficialismo debe fijar el temario para las sesiones extraordinarias. Se espera que la convocatoria se conozca el lunes y que el regreso a la Cámara ocurra entre martes y miércoles. La agenda incluirá la ley sobre islas Malvinas, la reforma electoral y el Presupuesto 2027. Este esfuerzo busca compensar la debilidad económica percibida y fortalecer la narrativa de Milei de cara a la reelección en 2027.