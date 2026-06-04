Milei Congela Pliego de Michelli y Conflicto con la Candidata a Juez

El jefe de Estado, Javier Milei, no descartó congelar el pliego de Michelli, la candidata a jueza que era resistida por el Presidente. Milei también se reservó el derecho a rechazar su designación o postergar indefinidamente el decreto con su aceptación.
Inicio de la reconstrucción: Milei celebró la aprobación de los pliegos judiciales , pero no descartaba congelar el de Michelli . En el Gobierno buscaron minimizar el revés con la candidata a juez a que era resistida por el Presidente.
El jefe de Estado no tiene plazo para promulgar el acuerdo del Senado a Michetti y podría postergarlo indefinidamente. Incluso se reservaron el derecho de Milei a rechazar su designación o, lo más probable, a postergar indefinidamente el decreto con su aceptación. El propio Presidente, además, fue el encargado de salir a validar la estrategia comunicacional sobre lo ocurrido este jueves en el Senado por la aprobación de las 74 candidaturas altos cargos en la justicia federal.
Nada dijo sobre la postulación de Michelli que mandó, sin éxito, a retirar. Ahora se abre un mar de especulaciones sobre si el jefe de Estado publicará el decreto de aceptación del pliego de la jurista platense. Milei viene de compartir el miércoles un mensaje del ex juez, que justificaba el cambio de postura del Presidente, que decidió vetar a Michelli por ser cuñada del periodista de investigación. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo.
Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal. No descartó que ahora el mandatario no acepte el pliego de la magistrada propuesta para el Tribunal Oral de La Plata. Coincidió en que es una potestad de Milei aceptar o no la designación de Michelli que votó este jueves el Senado.
Falta la última etapa que es el decreto. No sería un argumento contundente oponerse por ser la candidata familiar de un periodista. Si ella cumplió las etapas previas para llegar al acuerdo tiene idoneidad y mérito. Ahora viene la etapa complicada de este tema
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