El Presidente Javier Milei defendió su alianza con Patricia Bullrich, negó la implementación de un 'Plan Platita' y reconoció que existe población que atraviesa privaciones económicas, aunque destacó la reducción de la pobreza.

El Presidente de la Nación, Javier Milei, utilizó una extensa entrevista concedida al medio periodístico A24 para abordar diversos temas centrales de la gestión actual. En esta oportunidad, el mandatario aclaró su vínculo con la senadora Patricia Bullrich, la definió como su socia política fundamental y respondió directamente a las demandas de refuerzo económico surgidas en el contexto de las próximas elecciones de 2027.

Déficit fiscal y la pregunta sobre Plan Platita

Ante las consultas específicas sobre la posibilidad de lanzar un nuevo programa de transferencia de dinero, el jefe del Ejecutivo descartó categoricamente la implementación de un Plan Platita. El Presidente explicó que dicha medida implicaría un problema grave para la estabilidad financiera del Estado, ya que financiaría el déficit fiscal mediante la emisión monetaria o mediante el aumento de impuestos, mecanismos que él cataloga como herramientas propias del populismo. Milei argumentó que la deuda pública se ha vuelto inmoral y que las alternativas tradicionales para cubrir gastos no son viables bajo su modelo de gobierno.

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Reconocimiento de privaciones y datos del Indec

El mandatario también abordó la situación social de los ciudadanos, admitiendo abiertamente que un sector de la población experimenta privaciones y que existen hogares que no llegan a fin de mes. Sin embargo, el Presidente matizó su respuesta afirmando que decir que nadie llega a fin de mes es técnicamente incorrecto y una estupidez, ya que la mayoría de la gente puede sobrevivir diez días sin comer o beber. Esta afirmación fue interpretada por Milei como un comentario de un consultor político que habría instalado una narrativa exagerada sobre la crisis de subsistencia inmediata.

No obstante, al referirse a los indicadores oficiales, el jefe de Estado reconoció que la realidad económica es compleja. Citó específicamente los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), los cuales arrojaron una tasa de pobreza del 32,3 por ciento para el primer semestre del año. Milei señaló que, si bien hay personas que no llegan a fin de mes, la situación actual es significativamente mejor que la registrada durante el gobierno kirchnerista, destacando que hay 12 millones de pobres menos que en ese período anterior.

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Alianza estratégica con Patricia Bullrich

El Presidente dedicó una parte importante de su mensaje a definir su relación profesional y política con Patricia Bullrich, actual jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Milei confirmó que la senadora es su socia política y rechazó las interpretaciones de que existirían conflictos internos o intentos de sabotaje dentro del oficialismo. Desestimó la idea de que haya personas dispuestas a hundir el barco político cuando no pueden ser las protagonistas, aclarando que este tipo de comentarios estaban dirigidos originalmente hacia la oposición kirchnerista.

Milei analizó la situación política desde una perspectiva de clase, indicando que gran parte de lo que él denomina el círculo rojo, compuesta por actores del status quo argentino, pierde con el modelo actual. El jefe de Estado afirmó que algunas personas, movidas por una envidia considerada monstruosa, prefieren estar mal o peor antes que ver bien al otro, pero reafirmó su compromiso con la continuidad de las reformas necesarias.

Perspectivas económicas y horizonte reelectoral

Al finalizar su intervención, Javier Milei proyectó el futuro económico del país, asegurando que Argentina crecerá cuando se termine de reencaminar la economía. El Presidente mencionó la necesidad de disipar el llamado riesgo kuka, lo cual permitiría continuar con la bajada de impuestos y la ejecución de reformas estructurales. Con esta visión optimista, el mandatario invitó a los votantes que lo apoyaron hace tres años a mantener la confianza, advirtiendo que, aunque hay descontento, la situación económica estaba peor en 2023 y que aún queda un año del período actual para consolidar los avances logrados.