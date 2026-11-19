El presidente Milei admitió que no tiene los recursos fiscales para eliminar las retenciones al sector agropecuario. Sin embargo, destacó el cierre de la brecha cambiaria y las reducciones progresivas del tributo.

El presidente Javier Milei reconoció que aún no es posible eliminar las retenciones al sector agropecuario debido a la insuficiencia de recursos fiscales del Estado. Durante una entrevista reciente, el mandatario afirmó que su intención de llevar el tributo a cero depende estrictamente de la disponibilidad de fondos y del equilibrio de las cuentas públicas nacionales.

Condicionantes fiscales para eliminar el impuesto

Milei subrayó que, aunque la eliminación completa de los derechos de exportación sigue siendo un objetivo central de su administración, la medida está condicionada por la realidad económica actual. "No las hicimos cero. Todavía no podemos. No tengo los recursos", declaró explícitamente el jefe de Estado, matizando que la prioridad inmediata no ha sido la abolición total del impuesto, sino la estabilización macroeconómica.

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El presidente también relacionó el crecimiento de la actividad agropecuaria con las políticas económicas implementadas desde el inicio de su gestión. Sostenía que el cierre de la brecha cambiaria, la cual llegó a rozar el 200%, fue una acción que benefició a los productores incluso más que la reducción directa de las retenciones. Esta distorsión cambiaria representaba un perjuicio significativo para el sector antes de ser corregida.

Posturas oficiales y respaldo económico

El ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó la línea oficial al vincular la eliminación definitiva del impuesto con la continuidad del programa económico. En declaraciones recientes, Caputo aseguró que, de contar con otro mandato, terminarían finalmente con todas estas retenciones para que el campo pudiera llevarse lo que efectivamente se merece. Esta postura reitera el compromiso a largo plazo del gobierno con el sector rural.

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Caputo también defendió la reducción de las intervenciones estatales, argumentando que este proceso permite ampliar la actividad del sector privado. Según su visión, cuando el Estado le saca el pie de encima, el sector privado se desarrolla, crece y genera resultados que, al final, favorecen a todos los argentinos. Esta declaración busca justificar la estrategia de desregulación como motor de crecimiento.

Cronograma de reducción según el decreto vigente

El Gobierno estableció una reducción gradual de los derechos de exportación mediante el Decreto 423/2026, que detalla un calendario preciso para su aplicación. Para el resto de los granos y sus subproductos, el cronograma comenzará en enero de 2027 y se extenderá hasta diciembre de 2028. Este período de dos años está diseñado para permitir un ajuste ordenado de los ingresos fiscales.

La disminución específica será de 0,25 puntos porcentuales mensuales durante el año 2027. A partir de enero de 2028, el ritmo de reducción aumentará a 0,5 puntos por mes hasta finalizar el programa en diciembre de ese mismo año. Este enfoque escalonado busca evitar shocks económicos mientras se cumple la promesa de reducir la carga impositiva al sector.

Contexto histórico y expectativas del sector

Milei ya había planteado semanas atrás que la eliminación total no sería inmediata, ubicando la medida dentro de los objetivos de largo plazo. Durante un encuentro en el predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina, repasó las reducciones instrumentadas por el Gobierno y ratificó su intención de continuar por ese camino. Manifestó claramente que nuestro plan de largo plazo es que desaparezcan los derechos de exportación.