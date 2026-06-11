Milei celebra baja de inflación en medio del escándalo de corrupción de su jefe de Gabinete

El presidente argentino destacó el IPC de 2,1% en mayo pero evitó referirse a las denuncias contra Manuel Adorni, mientras crece la crisis política y social.

El gobierno de Javier Milei enfrenta una creciente crisis política tras las acusaciones de corrupción que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por una dudosa declaración jurada.

En medio del escándalo, el presidente eligió destacar en redes sociales la baja del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en mayo, que se ubicó en 2,1%, y celebró que la inflación núcleo cayera por debajo de ese umbral al registrar 1,9%. Esta postura contrasta con su silencio frente a las denuncias contra su principal colaborador, lo que acrecienta las críticas por la falta de transparencia y la aparente doble vara para evaluar la gestión pública.

Desde Europa, donde se encuentra en una gira oficial, Milei fue consultado por la profunda división social que atraviesa el país y la difícil situación económica que afecta a amplios sectores de la población. El mandatario reconoció que "hay gente que la está pasando muy mal" y calificó el momento actual como un "momento bisagra" de reflexión.

Si bien destacó la resiliencia histórica del pueblo argentino para superar crisis cíclicas, lamentó la ausencia de un rumbo común que fomente el diálogo y la tolerancia, en lugar de la intolerancia que polariza a la sociedad. Analistas políticos señalan que la estrategia de Milei de enfocarse en el dato de inflación busca desviar la atención de los graves señalamientos de corrupción que ensombrecen a su administración.

La crisis se profundiza con cada día que pasa sin una respuesta clara sobre el caso Adorni, mientras la economía sigue en una situación frágil. Este doble discurso -celebrar un indicador macroeconómico y omitir pronunciarse sobre irregularidades en el entorno presidencial- alimenta la percepción de que el gobierno priorizza la narrativa propagandística por sobre la rendición de cuentas, en un contexto where la confianza pública se erosiona rápidamente





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