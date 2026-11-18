El presidente Javier Milei avanza con la suspensión de las PASO 2027 para asegurar reelección. La medida divide al peronismo y fortalece activos financieros ante la estabilización política.

El presidente Javier Milei intensificó su estrategia política este miércoles al intentar nuevamente avanzar con el dictamen sobre la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones presidenciales de 2027. Esta iniciativa busca modificar las reglas del juego electoral vigente, un movimiento que podría redefinir el panorama político nacional y alterar significativamente las dinámicas de competencia en los próximos comicios.

Aprobación inminente en el Senado

El proyecto de ley se encuentra en una etapa crítica de su tramitación legislativa, con el objetivo de ser aprobado en la cámara alta a finales del mes de noviembre. Según informaciones recientes obtenidas por la redacción, el oficialismo ha logrado sumar nuevos apoyos internos y externos en las últimas horas, lo que acerca al dictamen a una posible luz verde en el recinto senatorial. Si esta cámara da su consentimiento, el siguiente paso será la votación en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno cuenta con un mayor respaldo numérico para garantizar la sanción definitiva de la norma.

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Impacto directo en los mercados financieros

La aprobación de la suspensión de las PASO es vista por los analistas de mercado como un catalizador positivo para la volatilidad financiera argentina. Los inversores interpretan esta medida como una señal de fortaleza y continuidad política, lo que podría desencadenar un rebote inmediato en los precios de las acciones, los bonos soberanos y otros activos domésticos. La calma relativa en los mercados surge de la percepción de que el presidente Milei consolidaría su camino hacia la reelección, reduciendo el temor a un escenario de incertidumbre política o al regreso de administraciones anti-mercado.

Los operadores financieros más agresivos están considerando recomprar posiciones locales para aprovechar los niveles de valoración actuales, impulsados por la expectativa de un nuevo mandato de cinco años. Esta reactivación del capital extranjero y local depende en gran medida de ver cifras electorales claras que alejen la posibilidad de un triunfo opositor. Al quitarle a la oposición una herramienta clave para la organización interna, la medida se posiciona como un factor de estabilidad favorable para los activos argentinos.

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Fragmentación del peronismo y disputas internas

La eliminación de las primarias genera un impacto directo sobre la estructura del peronismo, un espacio político que podría presentarse notablemente fragmentado en las elecciones de 2027. Sin el mecanismo de las PASO para depurar candidatos, la disputa interna se vuelve más compleja y propensa a la división. Figuras destacadas como el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ex ministro de Economía, Sergio Massa, tienen intenciones declaradas de competir por la presidencia, lo que complica la formación de un frente único cohesionado.

Además del binomio Kicillof-Massa, otras voces como el ex gobernador de La Rioja, Sergio Uñac, han manifestado su voluntad de presentar su candidatura. El politólogo Ignacio Labaqui señala que esta ausencia de un filtro primario dificulta la resolución de la lucha interna y abre la puerta a una fractura significativa. En un contexto donde las encuestas sugieren una posible victoria del oficialismo en primera vuelta, la opción de un candidato de consenso peronista se vuelve difícil de materializar, aunque no imposible si las cifras de intención de voto cambian drásticamente.

Cierre de disputas opositoras y estrategia libertaria

Por otro lado, la medida pone fin a la especulación sobre un posible desafío interno a Javier Milei dentro de La Libertad Avanza. Sin las PASO oficiales, figuras como Patricia Bullrich perderían la oportunidad de disputar la candidatura desde el espacio oficialista, debiendo buscar alternativas en otros partidos políticos si desean continuar en la contienda. Para el oficialismo, esto simplifica la estructura de campaña y reduce los riesgos de disputas de poder internas.

La negociación legislativa también implica la gestión de recursos fiscales y acuerdos con aliados políticos. Los legisladores libertarios necesitan alcanzar 129 votos en total, contando con 95 bancas propias, por lo que deben convencer a fuerzas como el PRO, los radicales aliados y diversas fuerzas provinciales. El gobierno evalúa convocar sesiones extraordinarias para diciembre, vinculando la aprobación del Presupuesto Nacional con la suspensión de las primarias, buscando así estabilizar la gestión económica y asegurar la reelección del presidente.