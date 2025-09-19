Milei busca recomponer el camino político con transferencias de fondos a las provincias

Le gobierno de Javier Milei busca recomponer su relación con los gobernadores tras las elecciones en la Provincia de Buenos Aires y la ruptura en el Congreso. El gobierno ha distribuido fondos a cuatro provincias y proyecta un aumento significativo de las transferencias en el Presupuesto 2026.

Tras la derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires y la ruptura con los gobernadores en el Congreso Nacional , el gobierno de Javier Milei busca recomponer el camino político. Para ello, además de distribuir fondos a cuatro provincias días antes de una nueva sesión tensa en la Cámara de Diputados, proyecta en el Presupuesto 2026 un desembolso significativo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). \En este nuevo escenario político, Milei designó a Lisandro Catalán como ministro del Interior.

Catalán, además de viajar a Tucumán y Salta, ha autorizado la transferencia de ATN a Misiones, Entre Ríos, Chaco y Santa Fe. En el Congreso hay voces que advierten que este cambio repentino en la política de distribución de fondos para los gobernadores tendrá un impacto directo en las votaciones que tendrán lugar hoy en el órgano legislativo. En la sesión se tratará, entre otros temas, la insistencia del veto a la ley de financiamiento universitario y del Hospital Garrahan. \Una investigación realizada por la consultora Politikón revela que en el nuevo Presupuesto, el crédito presupuestario para los ATN muestra un incremento drástico: cuenta con $ 569.426 millones, lo que representa un crecimiento del 689% si se compara con el proyecto de Presupuesto 2025 y un +147% real respecto al crédito vigente. Este punto cobra relevancia considerando el reciente veto a la Ley aprobada en el Congreso que reformaba la distribución de estos fondos, lo que podría considerarse una señal política a los gobernadores de mayor volumen de reparto. El estudio también destaca algunos puntos que podrían beneficiar y otros que perjudicarán a los gobernadores. Por ejemplo, se establece un crédito presupuestario de $ 122.763 millones de ANSES para transferencias a cajas previsionales provinciales que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado Nacional, pero solo podrán requerir el pago de los anticipos a cuenta, aquellas provincias con un déficit reconocido por un acuerdo con ANSES relacionado al ejercicio 2021 o posterior.





Milei Gobernadores Presupuesto 2026 ATNS Transferencias Elecciones Congreso Nacional

