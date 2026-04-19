Milei busca la Corte Suprema en medio de crisis interna y económica

El gobierno de Javier Milei enfrenta serios desafíos: busca respaldo judicial para medidas clave, lidia con una profunda crisis interna entre facciones del oficialismo y se enfrenta a un panorama económico complicado con vencimientos de deuda y descontento social. Las disputas de poder y las críticas públicas erosionan la imagen del gobierno, mientras la oposición se reorganiza.

El presidente Javier Milei ha realizado movimientos políticos y financieros de gran riesgo, buscando el respaldo de la Corte Suprema de Justicia para convalidar la reforma laboral y habilitar un atajo legal para suspender la Ley de Financiamiento Universitario, con el objetivo primordial de alcanzar el superávit fiscal y enviar una señal positiva a los mercados.

Esta desesperada maniobra hacia el máximo tribunal busca, en parte, disimular las profundas tensiones internas que atraviesan al oficialismo, marcadas por disputas entre los seguidores de Karina Milei y Santiago Caputo. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, evidenciando la virulencia de estos enfrentamientos. Lilia Lemoine, por ejemplo, ha criticado duramente a Santiago Caputo, acusándolo de haber apoyado a figuras políticas con un historial desfavorable para el gobierno y amenazando con dejar caer al ejecutivo. Sebastián Pareja, a su vez, ha sido objeto de atención mediática tras una denuncia realizada en 2025 que reavivó tensiones con trolls afines a Caputo. Su papel como futuro presidente de la bicameral de Inteligencia, encargada de fiscalizar las actividades de Santiago Caputo en la SIDE, lo ha convertido en un blanco constante. El caputista Agustín Romo, quien ya se encontraba distanciado de la presidencia del bloque de diputados provinciales, ha emitido comunicados en X intentando desmentir su apartamiento y asegurar la unidad del espacio, si bien sus mensajes han generado interrogantes sobre una posible campaña de desacreditación hacia figuras internas. La dinámica en la provincia de Buenos Aires refleja estas fracturas, con Juan Osaba actuando como quien ejerce el control efectivo del bloque, desplazando la influencia de Romo y dejando en la incertidumbre su futuro y el rol de Santiago Caputo en la región, e incluso si Karina Milei ha propiciado su salida. Estas disputas internas llegan a tal punto que incluso el biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, ha tildado a Manuel Adorni de mentiroso, pidiendo su renuncia, lo que sugiere un clima de profunda desestabilización dentro del espacio político. La tensión se palpa de cara al primer informe de gestión de Adorni en la Cámara de Diputados, donde se espera un debate centrado en temas sensibles como viajes, propiedades y la situación de jubiladas prestamistas. La presencia del Gabinete en pleno en dicho evento dependerá, según fuentes de Casa Rosada, de una directiva de Karina Milei, quien parece haber asumido un rol de liderazgo cada vez más influyente, al punto de ser consultada por jueces en causas sensibles. Un ejemplo de esta influencia se observa en la apelación de Claudio Chiqui Tapia respecto al rechazo de la IGJ a la relocalización de la sede de la AFA en Pilar. La intervención del Ministerio de Justicia y la posible concentración de causas en el juzgado de Campana, bajo la órbita de Adrián González Charvay, sugieren una estrategia para definir el futuro de la AFA-gate. La Sala D, conformada por Gabriel Rolleri y Maximiliano Caia, es clave en este proceso, habiendo validado la reelección de Tapia hasta 2028. Paralelamente, un fiscal federal de Santiago del Estero ha solicitado la detención de Tapia y Pablo Toviggino por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, una acción audaz en una provincia sensible que podría acarrear consecuencias políticas para el fiscal. En el plano económico, el gobierno se enfrenta a vencimientos de deuda considerables para 2026 y 2027, mientras Luis Caputo busca opciones de refinanciamiento en Estados Unidos sin recurrir a la emisión de bonos. La reciente cifra de inflación del 3,4% y el descontento social por la contracción salarial han encendido las alarmas, erosionando la optimista proyección de una reelección sin balotaje que el gobierno mantenía en noviembre. La oposición, por su parte, ha comenzado a movilizarse ante la aparente fragilidad del oficialismo. El gobierno se encuentra en una posición crítica, habiendo perdido significativamente su imagen positiva. La crisis económica y las luchas internas de poder amenazan la estabilidad de la administración de Javier Milei. La búsqueda de un superávit fiscal a toda costa ha llevado al presidente a medidas extremas, como el intento de influir en decisiones judiciales a través de la Corte Suprema. La reforma laboral y la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario son presentadas como herramientas necesarias para lograr este objetivo, pero generan gran controversia y son vistas como un manotazo de ahogado. La pugna por el poder entre los sectores liderados por Karina Milei y Santiago Caputo se refleja en constantes enfrentamientos en redes sociales y en la vida política interna. Figuras como Lilia Lemoine y Agustín Romo son voceros de estas disputas, mientras que Sebastián Pareja se encuentra en el ojo del huracán debido a su futura responsabilidad en la fiscalización de la inteligencia del país. La provincia de Buenos Aires es un claro ejemplo de esta fractura, donde la autoridad de Romo ha sido desplazada por la de Juan Osaba, quien parece tener mayor cercanía con el equipo de Karina Milei. La situación se agrava con críticas públicas de figuras del propio espacio, como Nicolás Márquez contra Manuel Adorni, lo que evidencia un profundo descontento y desconfianza. El esperado informe de gestión de Adorni en Diputados se perfila como un momento de alta tensión, donde el Gabinete deberá defender las acciones del gobierno ante un posible cuestionamiento sobre viajes, propiedades y el manejo de fondos. La creciente influencia de Karina Milei en las decisiones políticas y judiciales es cada vez más notoria, llegando a ser consultada por jueces en casos de alto perfil. El caso de la AFA, con la apelación de Claudio Chiqui Tapia y la posible intervención de la justicia de Campana, ilustra cómo las disputas políticas se entrelazan con intereses económicos y judiciales. La Sala D, encargada de resolver cuestiones cruciales sobre la AFA, se encuentra en el centro de una compleja trama. La solicitud de detención de Tapia y Pablo Toviggino por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero añade una capa más de complejidad a esta situación. La economía del país se encuentra en una encrucijada, con importantes vencimientos de deuda y la necesidad de buscar financiamiento externo sin recurrir a la emisión monetaria. La inflación, aunque moderada en el último registro, y el malestar social por la pérdida de poder adquisitivo, han minado la confianza en las proyecciones optimistas del gobierno. La oposición, al percibir la debilidad del oficialismo, ha comenzado a reorganizarse y a capitalizar el descontento generalizado. La imagen positiva del gobierno ha caído drásticamente, indicando una seria crisis de legitimidad y apoyo. La estrategia del gobierno de Javier Milei para alcanzar el superávit fiscal ha derivado en acciones audaces y de alto riesgo, incluyendo una fuerte apuesta por la intervención judicial a través de la Corte Suprema para convalidar la reforma laboral y facilitar la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta medida, interpretada como un intento de asegurar la estabilidad económica frente a los mercados, se desarrolla en un contexto de marcada fragmentación interna dentro del oficialismo. Las disputas entre los círculos de Karina Milei y Santiago Caputo se manifiestan de forma virulenta en las redes sociales, generando un clima de tensión y desconfianza. Figuras públicas como Lilia Lemoine han expresado públicamente su descontento con figuras alineadas a Caputo, sugiriendo un quiebre en la lealtad al gobierno. El caso de Sebastián Pareja, quien ha sido objeto de denuncias y se perfila como futuro líder de la comisión bicameral de Inteligencia, subraya la intensidad de estas pugnas internas y su proyección hacia áreas sensibles de control estatal, como las actividades de Santiago Caputo en la SIDE. En la provincia de Buenos Aires, la dinámica política provincial refleja estas fracturas, con la figura de Juan Osaba ganando preeminencia en la conducción del bloque de diputados, desplazando a Agustín Romo, quien ha intentado mediante comunicados desmentir su apartamiento y reafirmar la unidad del espacio. La incertidumbre sobre el futuro de Romo y la influencia de Karina Milei en la gestión provincial plantean interrogantes sobre la estrategia de poder dentro del partido. Estas tensiones internas han escalado hasta el punto de generar críticas abiertas por parte de personalidades cercanas al espacio, como Nicolás Márquez, quien ha calificado de mentiroso a Manuel Adorni y solicitado su renuncia, demostrando un nivel de disidencia que debilita la imagen de cohesión del gobierno. La inminente presentación de Adorni ante la Cámara de Diputados para su primer informe de gestión se anticipa como un escenario de alta volatilidad, centrado en temas de interés público como viajes oficiales, patrimonio y el manejo de fondos de jubilados, lo que podría generar un debate intenso. Se especula que la asistencia del Gabinete completo a este evento dependerá de una directiva directa de Karina Milei, cuya influencia en las decisiones políticas se ha consolidado de manera significativa, al punto de ser considerada una figura clave en la toma de decisiones judiciales y ministeriales. La gestión del caso AFA ejemplifica esta influencia, con la intervención del Ministerio de Justicia en la apelación de Claudio Chiqui Tapia y la posible concentración de causas judiciales en manos de jueces afines. La Sala D, con su rol decisivo en la validación de la reelección de Tapia, se convierte en un punto neurálgico en esta compleja trama judicial y política. Adicionalmente, la solicitud de detención de Tapia y Pablo Toviggino por supuestos delitos de asociación ilícita y lavado de dinero añade un elemento de riesgo y volatilidad al panorama, con posibles repercusiones políticas en el ámbito provincial. En el frente económico, el país se enfrenta a un horizonte de importantes vencimientos de deuda, mientras el Ministro de Economía, Luis Caputo, explora opciones de refinanciamiento en Estados Unidos sin recurrir a la emisión de bonos. La reciente desaceleración de la inflación, aunque un dato positivo, no logra mitigar la preocupación por la pérdida de poder adquisitivo y el pesimismo social. Estos factores, sumados a la percepción de debilidad del gobierno, han impulsado a la oposición a reorganizarse y a aprovechar el descontento generalizado, lo que se refleja en una drástica caída de la imagen positiva del oficialismo.





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Javier Milei Corte Suprema Crisis Interna Superávit Fiscal Economía Argentina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nueva encuesta y alerta en la Rosada: Javier Milei pierde apoyo entre los propiosLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »

Las últimas noticias de Javier Milei EN VIVO, minuto a minutoEn su cuenta de X, el jefe de Gabinete les respondió a los usuarios en un tono irónico acerca de las denuncias sobre su patrimonio y sus viajes.

Read more »

Javier Milei elogió a un exfuncionario de Martín Guzmán y recibió una respuesta incómodaEl Presidente destacó un paper sobre inflación de Fernando Morra, exviceministro de Economía, pero el propio autor le marcó diferencias clave sobre el diagnóstico.

Read more »

Intendentes y dirigentes peronistas impulsan un armado opositor contra Javier MileiDirigentes peronistas, incluyendo intendentes del conurbano como Leonardo Nardini, se reunieron con figuras como Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó para discutir la construcción de un frente amplio de oposición al gobierno de Javier Milei. El encuentro buscó generar nuevas ideas y propuestas en áreas como educación, desarrollo y equilibrio fiscal, con el objetivo de forjar alianzas y consensos para un proyecto de país federal y comprometido con la gente.

Read more »

Sigue sumando millas: Javier Milei parte este sábado rumbo a IsraelDurante cuatro días, el Presidente permanecerá en territorio israelí para participar de las celebraciones por el Día de la independencia de ese país.

Read more »

Milei viaja a Israel, pero acá la interna libertaria tiene su propio muro de los lamentosEmmanuel Danan contra el gobierno de Javier Milei

Read more »