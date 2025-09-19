Milei busca calmar los mercados y arremete contra la oposición en Córdoba

El presidente Javier Milei pronunció un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde intentó tranquilizar a los mercados ante la creciente tensión financiera. En su intervención, Milei atribuyó la volatilidad a factores políticos, criticó a la oposición y defendió la política económica de su gobierno. Además, elogió a la ministra Patricia Bullrich y se refirió a las propuestas del exgobernador Schiaretti.

En medio de la creciente tensión financiera y un riesgo país que volvió a escalar, el presidente Javier Milei habló este viernes en la Bolsa de Comercio de Córdoba, intentando calmar los ánimos en los mercados. El mandatario argentino atribuyó la inestabilidad del mercado a factores políticos, argumentando que 'todo el pánico es político'.

Destacó que Argentina es uno de los pocos países en el mundo con equilibrio fiscal y que, a pesar de la volatilidad, la inflación se mantiene controlada, oscilando entre el 1.5% y el 2%. Reiteró su confianza en la política económica de su gobierno y enfatizó la importancia de perseverar en la dirección actual, especialmente con las próximas elecciones en el horizonte, instando a sus seguidores a 'seguir metiéndole, seguir empujando' para alcanzar la prosperidad. El presidente aprovechó la plataforma para expresar críticas hacia la oposición y hacer un llamamiento a la unidad en su proyecto. \Durante su discurso, Milei dirigió duras críticas a lo que describió como 'un comportamiento destructivo del partido del Estado', al cual responsabilizó de generar inestabilidad en el tipo de cambio. Acusó al Congreso de obstaculizar la gestión gubernamental mediante la aprobación de 'más de 40 leyes en contra' del gobierno, acusaciones que, según él, buscaban 'romper el equilibrio macroeconómico'. Milei resaltó las dificultades que su administración enfrentó desde su inicio, considerando su minoría parlamentaria: 'Nosotros asumimos con el 15% de la Cámara de Diputados y menos del 10% de la Cámara de Senadores'. De cara a las elecciones de octubre, el presidente instó a sus seguidores a no ceder, argumentando que ya se han logrado avances significativos y que se debe persistir en el esfuerzo para consolidar las reformas propuestas. En otro frente, Milei no se quedó atrás al criticar propuestas económicas del exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, cuestionando su viabilidad financiera. Milei criticó la propuesta de Schiaretti de aumentar el gasto público, advirtiendo sobre las consecuencias de un mayor déficit fiscal, incluyendo la posible necesidad de recurrir a la emisión monetaria o al endeudamiento en un contexto de pánico político y riesgo país elevado. Además, con ironía, sugirió que, para financiar tales propuestas, se podría considerar un aumento drástico del IVA. \Milei también aprovechó la oportunidad para elogiar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reconociendo su 'enorme trabajo' y destacando su 'entereza' y 'patriotismo'. Recordó el apoyo de Bullrich durante las elecciones de 2023 y su contribución al triunfo del gobierno actual. El presidente recurrió a la metáfora del flan, popularizada por Alfredo Casero, para ilustrar lo que considera la postura de la oposición frente al gasto público. Finalmente, el presidente subrayó que el cambio estructural que impulsa su gobierno enfrenta resistencias y que el camino hacia la transformación no es sencillo, pero es fundamental para lograr los objetivos propuestos





iProfesional / 🏆 1. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Javier Milei Economía Política Argentina Mercados Oposición Juan Schiaretti

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Andy Kusnetzoff se quebró en vivo por los recortes del gobierno de Javier MileiEl conductor se emocionó al hablar de las personas con discapacidad y cuestionó las medidas del Ejecutivo que afectaron derechos y prestaciones, visiblemente conmovido en su programa.

Leer más »

Andy Kusnetzoff se quebró en vivo por los recortes del gobierno de Javier MileiEl conductor se emocionó al hablar de las personas con discapacidad y cuestionó las medidas del Ejecutivo que afectaron derechos y prestaciones, visiblemente conmovido en su programa.

Leer más »

Diputados rechazó los vetos de Javier Milei al Financiamiento Universitario y a la Emergencia PediátricaLa oposición logró rechazar los vetos presidenciales a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría.

Leer más »

El diputado peronista Aldo Leiva se puso peluca para votar contra los vetos de Javier MileiLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Leer más »

Tenso: diputados del PRO cruzaron a Silvia Lospennato por votar contra los vetos de Javier MileiLa decisión de la diputada de no aliarse a La Libertad Avanza desató críticas e ironías internas, lo que derivó en un tenso momento que fue captado por una periodista.

Leer más »

Javier Milei cuestionó duramente a Schiaretti en la Bolsa de Comercio de Córdoba: 'IVA al 42%'Durante su visita , el Presidente criticó el plan de gasto del candidato provincial y volvió a remarcar la importancia del equilibrio fiscal en la economía argentina.

Leer más »