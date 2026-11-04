Milei autoriza derribo de aeronaves hostiles por visita del Papa León XIV

El Gobierno oficializó el uso de la fuerza aérea durante la estancia del Papa León XIV en noviembre. La medida busca proteger espacios aéreos restringidos ante amenazas externas.

El Poder Ejecutivo nacional, liderado por el presidente Javier Milei, ha oficializado una medida de seguridad extrema para garantizar la protección durante la visita pontificia que se extenderá desde el 8 hasta el 11 de noviembre. A través del Decreto 1334/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se autoriza explícitamente el derribo de aeronaves de origen externo clasificadas como hostiles en los espacios aéreos sobre Buenos Aires y Córdoba.

Mecanismo legal para el uso de la fuerza

La norma amplía las Reglas de Protección Aeroespacial establecidas en 2016 para aplicarlas estrictamente a las zonas restringidas denominadas TMA BAIRES y TMA CBA. El texto delega en el ministro de Defensa, Carlos Presti, la aprobación definitiva del uso de la fuerza, una facultad personal que no puede ser transferida a otras autoridades bajo ninguna circunstancia.

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El Ejecutivo fundamentó esta decisión en la presencia simultánea de autoridades nacionales y extranjeras, así como en las concentraciones masivas de fieles previstas en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la ciudad de Luján. La estrategia busca mitigar riesgos ante posibles agresiones externas durante el período de mayor densidad poblacional y diplomática.

Protocolo contra actos hostiles confirmados

El decreto establece que el derribo constituye un último recurso obligatorio antes de cualquier acción letal. Las fuerzas armadas deben agotar previamente procedimientos exhaustivos de identificación, interceptación, advertencia verbal y orden de aterrizaje para confirmar la naturaleza hostil del vuelo.

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Se define acto hostil como un ataque armado o la amenaza inminente de utilizar la aeronave como arma contra personas o intereses vitales de la Nación. Para determinar esta condición, se exigen indicios objetivos como el empleo de armamento o la persistencia en trayectorias, altitudes o velocidades compatibles con un ataque tras las advertencias emitidas.

El comandante conjunto aeroespacial, almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, tiene la responsabilidad de declarar la hostilidad y comunicarla inmediatamente al ministro de Defensa. Posteriormente, Carlos Presti debe aprobar el uso de la fuerza, que será ejecutada por medios militares bajo su control operacional directo, dada la velocidad de los eventos.

Protección especial para aviación civil

La normativa fija condiciones más estrictas para las aeronaves civiles, basándose en el Convenio de Chicago de 1944, que prohíbe el uso de armas contra aviones comerciales en vuelo. Las fuerzas solo podrán actuar contra estas naves ante un ataque armado o una amenaza cierta contra la vida que no pueda neutralizarse por otros medios menos letales.

Si una aeronave civil simplemente desobedece instrucciones sin representar una amenaza vital inmediata, la respuesta se limitará exclusivamente a la interceptación y la orden de aterrizaje. Este protocolo circunscribe el operativo a la defensa frente a agresiones externas, manteniendo la soberanía aérea sin comprometer la seguridad comercial internacional.

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Restricciones viales y logística terrestre

En paralelo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) implementó la Disposición 370/2026 para restringir la circulación de camiones pesados en rutas nacionales entre el 6 y el 13 de noviembre. La medida opera de 6 a 22 horas en ambos sentidos de los corredores en Córdoba, Buenos Aires y accesos al Área Metropolitana.

La restricción afecta a las categorías N2, N3, O3 y O4, excluyendo autos particulares, motos y camionetas. La ANSV coordinará controles con la CNRT y Gendarmería Nacional para garantizar el abastecimiento esencial mientras reduce riesgos de tránsito en las zonas de paso del Papa León XIV.