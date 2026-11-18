El presidente Javier Milei criticó la justicia social en su discurso por el Doctorado Honoris Causa y reveló que presentará su nuevo libro el 30 de noviembre en el antiguo Palacio Libertad.

El presidente Javier Milei desmintió el supuesto efecto de moderación tras su encuentro con el pontífice y regresó a su retórica crítica contra lo que denomina justicia social. Apenas un día después de que su vocero afirmara que nadie hizo más por la justicia social que este Gobierno, Javier Milei volvió a la carga en un acto académico de gran visibilidad. Este mensaje rompe con la atmósfera de cordura y piedad que emanó del papa León XIV durante su visita, demostrando que la tensión política interna permanece intacta.

Discurso académico contra la redistribución

Milei se despachó este miércoles durante su discurso de aceptación del título de Doctor Honoris Causa, otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. La ceremonia se llevó a cabo en la sede de la institución, donde el mandatario expuso su visión económica con total claridad. Afirmó que cuando se produce la generación de riqueza, aparecen las ideas de la izquierda que quieren apropiarse del resultado de otro.

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El jefe de Estado definió esta dinámica como la idea de la justicia social en términos redistributivos, la cual considera problemática por dos razones fundamentales. En primer lugar, genera un trato desigual ante la ley y, en segundo lugar, constituye una forma de robo. Según su análisis, penalizar el ahorro y la inversión mediante la expropiación de resultados tiene un problema de incentivos que destruye el crecimiento.

Milei sostuvo que, consecuentemente, se cae el crecimiento económico y la sociedad empobrece. Si los gobiernos buscaban mejorar la situación de los más vulnerables mediante estas políticas, el remedio resultó ser peor que la enfermedad. Aseguró que lejos de estar la gente mejor, está peor y calificó a Argentina como un caso emblemático de este fracaso histórico.

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Presentación del nuevo libro en el Palacio Libertad

Como complemento a sus declaraciones políticas, Javier Milei anunció detalles concretos sobre la publicación de su próxima obra literaria. El próximo 30 de noviembre saldrá a la venta su nuevo libro, titulado Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. Esta presentación oficial se realizará en el auditorio del otrora CCK, espacio que funciona actualmente en el imponente edificio del Correo Central.

La elección del lugar no es arbitraria, ya que el actual Palacio Libertad simboliza el centro del poder ejecutivo y la historia reciente del país. Este anuncio confirma la intensa agenda divulgativa del mandatario mientras navega por la recta final de su mandato actual. El lanzamiento coincide con el momento en que Javier Milei confirmó que buscará la reelección para continuar con su proyecto de gobierno.

Acompañamiento político y contexto histórico

El acto académico contó con la presencia de figuras clave de su equipo de gobierno y su familia inmediata. Acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Javier Milei pudo destacar el rol del ministro de Economía, Luis Caputo. El mandatario aseguró que Caputo es el ministro de Economía de toda la historia argentina y que hoy lo honra con su presencia en el escenario.

Javier Milei avaló la Resolución General 5617/2024 y utilizó el discurso para contextualizar su gestión desde la toma de posesión. Sostuvo que en diciembre de 2023 asumió la Presidencia con una Argentina que estaba a mitad de tabla e iba camino a convertirse en Cuba. Añadió que existía un estadio previo en Venezuela, algo que no sucedió gracias a la suma del equipo correcto para evitar el colapso nacional.