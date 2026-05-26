Milei asegura que la visita del Papa León XIV a Argentina en noviembre es altamente probable

El presidente Javier Milei confirmó que la diplomacia del canciller Pablo Quirno ha permitido cerrar posiciones con el Vaticano, lo que hace muy probable la visita del pontífice León XIV a Argentina en noviembre, aunque la Santa Sede aún no ha emitido el anuncio oficial.

Javier Milei , presidente de la República Argentina , declaró recientemente que la visita del pontífice León XIV al país en el mes de noviembre es "altamente probable", aunque aún falta la confirmación oficial del Vaticano .

Según el mandatario, la diplomacia encabezada por el canciller Pablo Quirno ha permitido "cerrar posiciones" con la Santa Sede y allanar el camino para la gira papal. La conversación entre ambos funcionarios se hizo pública a través de la red social X, donde el canciller compartió una fotografía junto al presidente en la Residencia de Olivos, acompañada de un mensaje que aseguraba haber llevado "la Buena Noticia" que alegraría a todo el pueblo argentino.

Milei respondió con dos emojis de leoncitos, una referencia simbólica tanto al nombre del pontífice como al suyo propio, lo que alimentó las expectativas sobre una posible visita oficial. Los rumores sobre la visita del sumo pontífice se intensificaron luego del intercambio de mensajes, y ahora la prensa nacional indica que la agenda papal contempla una gira por tres países sudamericanos: Argentina, Uruguay y Perú.

Sin embargo, la Santa Sede aún no ha emitido un comunicado definitivo que confirme el itinerario ni el orden de los destinos. Según fuentes cercanas al Vaticano, el viaje todavía "no está cerrado" porque quedan por definir detalles logísticos y programáticos, como las fechas exactas, los lugares de celebración de misas y los encuentros con autoridades locales.

En particular, se especula que Perú podría ser el último punto de la gira, cerrando la visita con una serie de actos religiosos y culturales. Mientras tanto, el gobierno argentino ha intensificado los preparativos de seguridad y protocolo para recibir al pontífice, coordinando con fuerzas de seguridad, autoridades municipales y organizadores de eventos religiosos.

El anuncio de Milei ha sido recibido con entusiasmo por parte de sectores católicos y la sociedad civil, que ven en la visita una oportunidad para reforzar los lazos espirituales y diplomáticos entre Argentina y el Vaticano. No obstante, también existen voces críticas que cuestionan la prioridad de este proyecto en medio de desafíos económicos y sociales que enfrenta el país.

En cualquier caso, la posible llegada de León XIV en noviembre se perfila como uno de los acontecimientos internacionales más esperados del año en la región, y tanto autoridades como fieles aguardan con expectación la confirmación final del Vaticano para ajustar sus agendas y movilizar a la población en torno a este significativo evento religioso.





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