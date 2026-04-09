Milei arremete contra la prensa, defiende a Adorni y ratifica el rumbo económico de su gobierno

En una entrevista en la Televisión Pública, el presidente Javier Milei criticó duramente a la prensa, respaldó a su jefe de gabinete Manuel Adorni y reafirmó la dirección económica de su administración, proyectando mejoras a partir de abril y defendiendo la política fiscal.

Javier Milei , en una reciente entrevista a la Televisión Pública, realizó declaraciones que abarcaron diversos temas de la actualidad argentina, desde la economía hasta la política , pasando por críticas a la prensa y su defensa a sus funcionarios. El presidente comenzó arremetiendo contra un sector del periodismo, afirmando de manera categórica que “el 95% de los periodistas son delincuentes”.

Esta declaración, que generó controversia, se suma a otras declaraciones similares donde ha expresado su desconfianza hacia los medios de comunicación. En la misma entrevista, Milei brindó su apoyo incondicional a Manuel Adorni, quien se encuentra en el centro de la polémica debido a cuestionamientos sobre propiedades a su nombre. El mandatario calificó a Adorni como un “maravilloso jefe de gabinete”, en un claro gesto de respaldo frente a las críticas. Además, abordó el tema de los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios, defendiendo la transparencia de los mismos y negando cualquier irregularidad. Según Milei, dichos créditos se otorgaron a la tasa de mercado, por lo que no hubo ninguna violación de las normativas. También criticó duramente a quienes cuestionan estas operaciones, acusándolos de ignorancia y mala intención.\En cuanto a la situación económica, Milei reiteró su confianza en el rumbo de su gobierno y delineó las perspectivas para el futuro. Reconoció que el primer trimestre de 2024 fue difícil en términos de inflación, pero aseguró que la tasa de inflación minorista “va a colapsar”. Pronosticó una mejora en la actividad económica a partir de abril, con un aumento del empleo y una mejora de los salarios reales, todo ello acompañado de una disminución de la inflación. En este sentido, enfatizó que se comenzará a revertir el deterioro económico del primer trimestre del año. Respecto a la política económica, el presidente fue contundente al afirmar que no renunciará al equilibrio fiscal y que mantendrá la “dureza fiscal”, con la “motosierra” aún activa. En lo que respecta a la política monetaria, señaló que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) debe seguir aplicando medidas restrictivas para controlar la inflación. Milei también abordó la discusión sobre la posibilidad de un tipo de cambio atrasado, acusando a los economistas que plantean esta hipótesis de ser “brutos” o de responder a intereses particulares. En relación a la dolarización, el presidente indicó que la principal traba para llevarla a cabo es la falta de voluntad de la población. Destacó que su gobierno ha dado la opción de usar dólares, pero la preferencia de los argentinos sigue siendo el peso.\Finalmente, la entrevista incluyó referencias a la campaña de espionaje ruso supuestamente dirigida a desacreditar a su gobierno. Milei se mostró firme al asegurar que no cederán ante injerencias extranjeras que busquen desestabilizar a su gestión. A lo largo de la conversación, el presidente reiteró sus críticas a ciertos sectores de la prensa y a algunos empresarios, acusándolos de oponerse a sus políticas y de “tirar basura” contra su gobierno. En este contexto, mencionó a Javier Madanes Quintanilla y Paolo Rocca, entre otros. También destacó los logros del oficialismo en materia legislativa, mencionando “15.000 reformas estructurales”, la Ley Bases, la Ley de Inocencia Fiscal y el acuerdo Unión Europea-Mercosur, como ejemplos de los avances logrados en los primeros meses de su gobierno. La entrevista, conducida por Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira, ofreció una panorámica de las prioridades y la visión del gobierno en diversos ámbitos, desde la economía hasta la política, reforzando la postura del presidente frente a los desafíos que enfrenta la Argentina





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