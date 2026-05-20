Milei apoya a Menem en la interna y Caputo no renuncia a Adorni

Milei respaldó a Menem en la pelea interna pero Santiago Caputo no piensa renunciar a Adorni. La demora en la declaración jurada de Adorni se debe a que teme que le aparezca otro 'constructor' con gastos siderales. La preocupación por el impacto del caso Adorni en las chances de reelección. Afirman que varios candidatos a jueces y fiscales no responden a la ideología del gobierno, por sus vínculos con Madres, Hijos y Cels. LPO reveló que Patricia Bullrich lo quiso contratar. El excéntrico Peter Thiel tendría pensado pasar un tiempo en la Argentina. La hermana de Milei no quiere entregar la jefe de Gabinete si no se va el asesor. El temor a una destrucción mutua paraliza el gobierno. La Política Online S.A. Av. Corrientes 1454 - Piso 19° of. 01 Registro de propiedad intelectual Nº 49641957N° de edición 7504

Milei respaldó a Menem en la pelea interna pero Santiago Caputo no piensa renunciar Adorni demora la declaración jurada porque teme que le aparezca otro 'constructor' con gastos siderales .

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Preocupación por el impacto del caso Adorni en las chances de reelección. Afirman que varios candidatos a jueces y fiscales no responden a la ideología del gobierno, por sus vínculos con Madres, Hijos y Cels. LPO reveló que Patricia Bullrich lo quiso contratar. El excéntrico Peter Thiel tendría pensado pasar un tiempo en la Argentina.

La hermana de Milei no quiere entregar la jefe de Gabinete si no se va el asesor. El temor a una destrucción mutua paraliza el gobierno. La Política Online S.A. Av. Corrientes 1454 - Piso 19° of. 01 Registro de propiedad intelectual Nº 49641957N° de edición 750





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