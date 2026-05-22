Milei anuncia una baja de retenciones y reducción de soja

El presidente Javier Milei anunció una baja de las retenciones a la soja, al trigo y a la cebada y una reducción a partir de enero. El sector mostró sorpresa y felicitó la medida, pero pidieron una mayor velocidad en la quita de la carga impositiva.

El presidente Javier Milei hizo público el anuncio en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La medida sorprendió al sector y generó sorpresa con el anuncio, "indicó esta mañana.

De junio en adelante y la retención a la soja se reducirá a partir de enero. Sin embargo, sin mencionar algún tipo de satisfacción con el anuncio, el presidente de la SRA agregó: "Apunto a que las retenciones sean cero. Los números que se venían viendo eran muy finos porque venimos trabajando con aumentos de costos por el combustible. La baja genera más producción, que genera virtud para todo el país.

" Milei anunció una baja de las retenciones al trigo y a la cebada y una reducción para la soja a partir de enero





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