Milagro de Cortes! El estreno de la camara del Goal Line en el triunfo de Argentinos ante Huracan

Habla sobre la utilizacin de la tecnologa del Goal Line en el partido de la Copa de la Liga entre Argentinos y Huracan para detectar si la pelota cruzo en su totalidad la linea de meta, y su implicacin en la clasificacin a las semifinales del torneo.

Milagro de Corts!!! As fue el estreno de la camara del Goal Line en el triunfo de Argentinos ante Huracan El arquero del Bicho protagonizo una espectacular salvada en la clasificacin a las semifinales del Apertura.

Por primera vez se utiliz la tecnologa para detectar que la pelota no habia ingresado en La Paternal con un gol de cabeza de Tomas Molina. A su vez en el encuentro se utiliz por primera vez partir de los cuartos de final se utiliza esta tecnologa (herramienta que ya tiene FIFA y Conmebol en sus competiciones) que permite saber si la pelota cruzo en su totalidad la linea de meta o si una infraccin ocurri dentro o fuera del rea.

En el duelo del Bicho con el Globo se estren la camara. En el inicio del segundo tiempo tras un corne Brayan Corts brill con una impresionante doble atajada.

En la segunda a Jordy Caicedo le tap un remate en la lnea Esta herramienta se puso en práctica en el fútbol argentino en 2024 para las semifinales de la Copa de la Liga luego de la polémica por el gol en contra anulado a Cristian Lema en los cuartos de final de ese torneo en el partido en que Boca elimin a Rive





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