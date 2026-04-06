Miguel Romano: Entre recuerdos, tristeza y la esperanza de un nuevo comienzo

El reconocido estilista de las divas reflexiona sobre su vida, la pérdida de su esposa, el paso del tiempo y la búsqueda de nuevos horizontes.

Su casa de Maschwitz, enorme, con cuatro entradas, rodeada de cientos de árboles y flores que deslumbran con su gama de colores. Dentro, perros y algún caballo pasean por las galerías y livings, espacios donde Miguel Romano , el reconocido peluquero de las grandes divas, se sienta a contemplar el horizonte. Confiesa que, desde la partida de su esposa, con quien compartió 67 años de vida, la alegría y la fe parecen haberse desvanecido.

Sin embargo, la presencia de su hija, una persona maravillosa, y el amor incondicional de la gente, le dan fuerzas para seguir adelante. Las muestras de cariño y admiración que recibe al ser reconocido en la calle, le impulsan a mantenerse activo, saliendo a comprar, creando arreglos florales y, ocasionalmente, atendiendo a un pequeño grupo de clientas, aunque se encuentra retirado. \Romano, un verdadero cofre de anécdotas, relata su impresionante trayectoria. Durante décadas, peinó a las mujeres más influyentes del país, forjando amistades con figuras como Susana Giménez, Nacha Guevara, Moria Casán, Graciela Borges, Mirtha Legrand y Amalia Lacroze de Fortabat, con quien viajó por el mundo. Recuerda con emoción su habilidad con las tijeras, que le permitió vivir experiencias únicas, como volar en el Concorde, un avión que le brindó una vista incomparable de la curvatura de la Tierra. La conexión especial que logró con sus clientas, convertidas en amigas, le abrió puertas a vivencias extraordinarias. Entre confidencias y momentos compartidos, Romano guarda secretos de su vida, incluyendo un episodio en el que se vio involucrado en un problema ajeno, llegando a ser detenido. Este incidente, que afectó profundamente a su esposa, quedó en el pasado gracias a su capacidad de superar adversidades.\El renombrado estilista, de 90 años, confiesa su lucha contra el dolor y la tristeza tras la pérdida de su esposa Mercedes, una herida que aún no cicatriza. Busca consuelo y esperanza en la fe, anhelando que en una próxima misa pueda encontrar alivio y recuperar la alegría. A pesar de haber intentado diversas terapias, reconoce que los consejos que ha dado a lo largo de su vida, basados en la experiencia de atender a numerosas mujeres, no le son útiles en su situación personal. Sin embargo, una nueva ilusión ha surgido: el deseo de lanzar su propia línea de productos capilares. Observa con atención los cambios en la industria de la belleza, donde la moda actual, enfocada en looks más naturales y menos elaborados, ha transformado los hábitos de las mujeres. La idea de ofrecer soluciones para el cuidado del cabello en casa surge como una posibilidad de adaptarse a los tiempos y mantener viva su pasión por la estética. Reflexiona sobre la soledad, los rituales perdidos y la importancia del amor y la compañía, destacando la invaluable ayuda de su hija Paola y la espera de la visita de su nieta Antonella, quien reside en España





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