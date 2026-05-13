Miguel Pesce se declara como testigo en la causa Seguros y sostiene la necesidad del decreto 823/2021

El expresidente del Banco Central, Miguel Pesce, respondió a las preguntas de la abogada de Alberto Fernández y defendió la necesidad del decreto 823/2021, firmado durante el gobierno de Fernández, que obligaba a organismos estatales a contratar pólizas con Nación Seguros. Durante su declaración, Pesce habló sobre los riesgos del mercado de los seguros y la preocupación del Estado por contratar con Nation Seguros para evitar gastos innecesarios con el exterior.

En el marco de la causa Seguros, el expresidente del Banco Central, Miguel Pesce , se presentó a declarar como testigo a pedido de Alberto Fernández.

Durante su declaración, Pesce defendió la necesidad del decreto 823/2021 y aseguró que buscaba "ahorrar recursos públicos" en un contexto de fuerte caída del PBI y de la recaudación producto del impacto de la pandemia. Además, expresó la preocupación de contratar a privados para evitar reaseguros innecesarios con el exterior, ya que el Estado Nacional "se sentía más seguro" contratando con Nación Seguros.

La defensa de Fernández pidió la testimonial de Pesce para intentar demostrar que el decreto formó parte de una política que benefició al Estado y también solicitó que declare como testigo el exministro de Economía, Martín Guzmán. Además, el juez federal Ariel Lijo suspendió la declaración de Santiago Cafiero, que estaba previsto para la próxima semana, y el expediente volvió al juzgado de Lijo para analizar todas las medidas de prueba solicitadas por el exmandatario.

La investigación se originó a partir del decreto 823/2021, firmado durante el gobierno de Fernández, que obligó a organismos y ministerios nacionales a contratar sus pólizas a través de Nación Seguros y se centró en presuntas negociaciones incompatibles con la función pública





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