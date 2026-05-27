Migraciones argentinas actualiza requisitos documentales para turistas extranjeros en 2026

La Dirección Nacional de Migraciones recuerda los documentos obligatorios para ingresar y salir del país, las consecuencias de tener pasaporte vencido y los plazos de permanencia autorizados. Los viajeros deben estar atentos a las normativas según su nacionalidad.

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina ha emitido un comunicado oficial en el que recuerda a todos los turistas extranjeros la importancia de cumplir con los requisitos documentales al momento de ingresar o salir del país.

Estas normativas, que pueden variar según la nacionalidad del viajero, son fundamentales para evitar inconvenientes durante el año 2026, cuando se espera un aumento en el flujo de visitantes. Las autoridades migratorias han resaltado que existen situaciones específicas en las que se requiere documentación adicional, y han confirmado los documentos que son obligatorios tanto para la entrada como para la salida del territorio argentino.

En primer lugar, para los ciudadanos provenientes de países no limítrofes, es requisito indispensable presentar un pasaporte vigente. Esto aplica a todos los extranjeros extrazona, es decir, aquellos que no pertenecen a países vecinos. La falta de un pasaporte válido puede resultar en la denegación de ingreso o en sanciones migratorias.

Además, la Dirección Nacional de Migraciones advirtió sobre las consecuencias para quienes posean un pasaporte vencido o no presenten los datos pertinentes en los formularios requeridos. En casos extremos, los viajeros podrían ser impedidos de abordar vuelos o de cruzar fronteras terrestres.

Por otro lado, Argentina mantiene acuerdos migratorios con los países del MERCOSUR y sus estados asociados, lo que permite el ingreso mediante otros documentos válidos. Por ejemplo, los ciudadanos de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, entre otros, pueden viajar únicamente con su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, sin necesidad de pasaporte. Esta flexibilidad facilita el turismo regional y agiliza los controles fronterizos.

Sin embargo, es crucial que el DNI esté en buen estado y no haya expirado, ya que cualquier irregularidad puede generar demoras o rechazos. Asimismo, las autoridades recordaron que los turistas extranjeros deben respetar el plazo de permanencia autorizado al ingresar al país. Este plazo varía según la nacionalidad y el tipo de visa, pero en general no excede los 90 días para turistas.

Exceder este período puede acarrear multas, la prohibición de reingreso por un tiempo determinado o incluso la deportación. Por lo tanto, se recomienda a los viajeros planificar su estadía con anticipación y, si es necesario, solicitar una extensión ante Migraciones antes de que venza el permiso inicial.

En cuanto a las consecuencias de tener un pasaporte vencido, la Dirección Nacional de Migraciones fue clara: aquellos que intenten ingresar o salir del país con un pasaporte vencido se enfrentarán a la denegación del trámite. Incluso si el viajero tiene una visa válida, el documento de viaje debe estar vigente.

Además, algunos países como Reino Unido, Australia, China, Estados Unidos, México y Colombia han implementado restricciones adicionales para ciudadanos que hayan postergado la renovación de su pasaporte, llegando a prohibir el ingreso o la salida de sus territorios. Es importante que los viajeros verifiquen las regulaciones tanto de Argentina como de los países que planean visitar.

Finalmente, se recomienda a todos los turistas extranjeros consultar la página web oficial de la Dirección Nacional de Migraciones antes de viajar, para obtener información actualizada sobre los requisitos específicos según su nacionalidad. También es aconsejable llevar copias físicas y digitales de los documentos, y asegurarse de que todos los datos personales coincidan exactamente con los registros. Con una preparación adecuada, los viajeros pueden disfrutar de su estadía en Argentina sin contratiempos migratorios





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brasil 2026: el lugar turístico que tiene playas únicas y que enamoran a todosEste destino integra un increíble archipiélago con playas paradisíacas y paisajes únicos que invitan a descubrir algunas de las mejores costas del país.

Read more »

Premios Gardel 2026: cuándo se entregan y cómo verlos en vivoLa ceremonia se realizará en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que TNT y HBO Max transmitirán el evento en vivo. Habrá shows musicales, alfombra roja y una fuerte presencia de artistas de distintos géneros. Milo J lidera las nominaciones con su aclamado proyecto “La vida era más corta”.

Read more »

Quién es Tamara Rogouski, la misionera que ganó Miss Universo Argentina 2026Fue elegida entre 31 concursantes en la gran final de certamen nacional.Representará al país en la 75° edición del histórico concurso de belleza, que este año se realizará en Puerto Rico.

Read more »

Partidos de hoy martes en Roland Garros 2026: cruces, horarios y cómo ver en vivoEnterate del cronograma completo de la jornada de hoy por el segundo Grand Slam del año, que se lleva a cabo en París.

Read more »